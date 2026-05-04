Головна Смак Смачні капустяні котлети за 30 хвилин: важко повірити, що вони без м'яса

Дата публікації: 4 травня 2026 13:44
Капустяні котлети. Фото: кадр з відео

Ці капустяні котлети — справжня знахідка, коли хочеться смачно, але без м’яса. Вони готуються з простих інгредієнтів і виходять ніжними всередині та з апетитною скоринкою зовні. Попри простоту, смак настільки вдалий, що важко повірити, що основа тут — звичайна капуста. Ідеальний варіант для легкої вечері або швидкого обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 500 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком;
  • сухий часник — щіпка;
  • олія — для смаження;
  • зелень, сметана або соус — для подачі.
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту дрібно нарізати та відварити у киплячій воді до м’якості.
  2. Відкинути на друшляк і дати стекти зайвій рідині.
  3. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до легкої золотистості. Додати до капусти.
  4. Вбити яйце, додати сіль, перець, сухий часник і борошно. Добре перемішати до однорідної маси.
  5. Ложкою викладати масу на сковороду з олією та смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Після смаження викласти на паперовий рушник.

Автор:
Юлія Щербак
