Смачні капустяні котлети за 30 хвилин: важко повірити, що вони без м'яса

Капустяні котлети. Фото: кадр з відео

Ці капустяні котлети — справжня знахідка, коли хочеться смачно, але без м’яса. Вони готуються з простих інгредієнтів і виходять ніжними всередині та з апетитною скоринкою зовні. Попри простоту, смак настільки вдалий, що важко повірити, що основа тут — звичайна капуста. Ідеальний варіант для легкої вечері або швидкого обіду.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 500 г;

цибуля — 1–2 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

сухий часник — щіпка;

олія — для смаження;

зелень, сметана або соус — для подачі.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Капусту дрібно нарізати та відварити у киплячій воді до м’якості. Відкинути на друшляк і дати стекти зайвій рідині. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до легкої золотистості. Додати до капусти. Вбити яйце, додати сіль, перець, сухий часник і борошно. Добре перемішати до однорідної маси. Ложкою викладати масу на сковороду з олією та смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Після смаження викласти на паперовий рушник.

