Смачні капустяні котлети за 30 хвилин: важко повірити, що вони без м'яса
Дата публікації: 4 травня 2026 13:44
Капустяні котлети. Фото: кадр з відео
Ці капустяні котлети — справжня знахідка, коли хочеться смачно, але без м’яса. Вони готуються з простих інгредієнтів і виходять ніжними всередині та з апетитною скоринкою зовні. Попри простоту, смак настільки вдалий, що важко повірити, що основа тут — звичайна капуста. Ідеальний варіант для легкої вечері або швидкого обіду.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 500 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- сухий часник — щіпка;
- олія — для смаження;
- зелень, сметана або соус — для подачі.
Спосіб приготування
- Капусту дрібно нарізати та відварити у киплячій воді до м’якості.
- Відкинути на друшляк і дати стекти зайвій рідині.
- Цибулю нарізати кубиками й обсмажити на олії до легкої золотистості. Додати до капусти.
- Вбити яйце, додати сіль, перець, сухий часник і борошно. Добре перемішати до однорідної маси.
- Ложкою викладати масу на сковороду з олією та смажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки. Після смаження викласти на паперовий рушник.
