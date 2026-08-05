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Вкусный "Королевский" завтрак: рецепт готовится на одной сковороде

5 августа 2026 05:04
Яйца с беконом. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Редактор

Если хочется удивить близких необычным завтраком, попробуйте этот рецепт. Сочетание нежной телятины, сливочного соуса и оригинально приготовленных яиц делает блюдо очень сытным, ароматным и эффектным, хотя готовится оно довольно просто.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • телятина (или бекон) — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • помидор — ½ шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • острый перец — по вкусу;
  • сметана или жирные сливки — 150 г;
  • свежая зелень — пучок;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Зеленый лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Яйца предварительно заморозить на 3–4 часа, немного разморозить, очистить и нарезать кружочками.
  2. Обжарить их на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку.
  3. Телятину нарезать тонкими ломтиками поперек волокон и быстро обжарить на сильном огне.
  4. Добавить измельчённый чеснок, острый перец и готовить ещё несколько минут.
  5. Добавить нарезанный помидор и зелень, уменьшить огонь, посолить, поперчить и влить сметану или сливки. Тушить примерно 10 минут.
  6. Вернуть обжаренные кружочки яиц в сковороду, прогреть ещё 2 минуты и подавать горячими со свежим хлебом или тостами.

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