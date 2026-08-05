Вкусный "Королевский" завтрак: рецепт готовится на одной сковороде

Яйца с беконом. Фото: кадр из видео

Юлия Щербак Редактор

Если хочется удивить близких необычным завтраком, попробуйте этот рецепт. Сочетание нежной телятины, сливочного соуса и оригинально приготовленных яиц делает блюдо очень сытным, ароматным и эффектным, хотя готовится оно довольно просто.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

телятина (или бекон) — 300 г;

яйца — 3 шт.;

помидор — ½ шт.;

чеснок — 3 зубчика;

острый перец — по вкусу;

сметана или жирные сливки — 150 г;

свежая зелень — пучок;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Зеленый лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Яйца предварительно заморозить на 3–4 часа, немного разморозить, очистить и нарезать кружочками. Обжарить их на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку. Телятину нарезать тонкими ломтиками поперек волокон и быстро обжарить на сильном огне. Добавить измельчённый чеснок, острый перец и готовить ещё несколько минут. Добавить нарезанный помидор и зелень, уменьшить огонь, посолить, поперчить и влить сметану или сливки. Тушить примерно 10 минут. Вернуть обжаренные кружочки яиц в сковороду, прогреть ещё 2 минуты и подавать горячими со свежим хлебом или тостами.

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