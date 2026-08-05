Вкусный "Королевский" завтрак: рецепт готовится на одной сковороде
5 августа 2026 05:04
Яйца с беконом. Фото: кадр из видео
Если хочется удивить близких необычным завтраком, попробуйте этот рецепт. Сочетание нежной телятины, сливочного соуса и оригинально приготовленных яиц делает блюдо очень сытным, ароматным и эффектным, хотя готовится оно довольно просто.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- телятина (или бекон) — 300 г;
- яйца — 3 шт.;
- помидор — ½ шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- острый перец — по вкусу;
- сметана или жирные сливки — 150 г;
- свежая зелень — пучок;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Яйца предварительно заморозить на 3–4 часа, немного разморозить, очистить и нарезать кружочками.
- Обжарить их на небольшом количестве масла до легкой золотистой корочки и переложить на тарелку.
- Телятину нарезать тонкими ломтиками поперек волокон и быстро обжарить на сильном огне.
- Добавить измельчённый чеснок, острый перец и готовить ещё несколько минут.
- Добавить нарезанный помидор и зелень, уменьшить огонь, посолить, поперчить и влить сметану или сливки. Тушить примерно 10 минут.
- Вернуть обжаренные кружочки яиц в сковороду, прогреть ещё 2 минуты и подавать горячими со свежим хлебом или тостами.
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