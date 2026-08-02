Яичница с помидорами и сыром: быстрый завтрак на сковороде за 5 минут

Вкусные яйца с помидорами за 5 минут: на завтрак или перекус
Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 21:04
Яйца с помидорами. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется быстрого, сытного и ароматного завтрака, этот рецепт станет настоящей находкой. Готовится всего за несколько минут, а благодаря овощам и сыру блюдо получается ярким, сочным и аппетитным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 шт.;
- яйца — 5 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- твердый сыр — 3 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- сахар — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- соль — 1 ч. л. или по вкусу;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления
- Помидоры нарезать кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарить помидоры вместе с измельченным чесноком.
- Добавить нарезанный сладкий перец, обжарить несколько минут, затем приправить солью, сахаром и черным перцем.
- Посыпать двумя столовыми ложками тёртого сыра.
- Сделать в овощной массе пять углублений и осторожно вбить яйца.
- Слегка посолить и посыпать оставшимся сыром.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 5 минут, пока белки полностью не схватятся.
- Перед подачей посыпать измельченным укропом и подавать со свежим хлебом.
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