Яєчня з помідорами та сиром: швидкий сніданок на сковороді за 5 хвилин

Смачні яйця з помідорами за 5 хвилин: на сніданок або перекус
Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 21:04
Яйця з помідорами. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться швидкого, поживного й ароматного сніданку, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Готується всього за кілька хвилин, а завдяки овочам і сиру страва виходить яскравою, соковитою та апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 шт.;
- яйця — 5 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- твердий сир — 3 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- цукор — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- сіль — 1 ч. л. або до смаку;
- кріп — за бажанням.
Спосіб приготування
- Помідори нарізати кубиками. На розігрітій сковороді з оливковою олією обсмажити помідори разом із подрібненим часником.
- Додати нарізаний солодкий перець, обсмажити кілька хвилин, потім приправити сіллю, цукром і чорним перцем.
- Посипати двома столовими ложками натертого сиру.
- Зробити у овочевій масі п'ять заглиблень і обережно вбити яйця.
- Злегка посолити та посипати сиром, що залишився.
- Накрити сковороду кришкою й готувати приблизно 5 хвилин, доки білки повністю не схопляться.
- Перед подачею посипати подрібненим кропом і подавати зі свіжим хлібом.
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