Влажная и волокнистая "Украинская пасочка": простой рецепт, который под силу каждому

Домашняя пасха.

Эта "Украинская пасочка" покоряет с первого кусочка своей нежной текстурой и насыщенным ароматом. Тесто получается влажным, хорошо тянется и имеет красивую волокнистую структуру. Простой способ приготовления позволяет легко справиться даже тем, кто печет пасху впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

дрожжи — 15-17 г;

молоко — 150 мл.;

йогурт — 120 г;

желтки — 2 шт.;

сахар — 80 г;

ванильная паста — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

мука — 500 г;

соль — 8 г;

сливочное масло — 100 г;

изюм — 200-300 г;

апельсиновый сок — по вкусу;

коньяк — по вкусу.

Способ приготовления

Замочить изюм в апельсиновом соке с добавлением коньяка, оставить настояться. Соединить молоко, дрожжи, желтки, сахар, ванильную пасту и йогурт, перемешать до однородности. Добавить муку, соль и куркуму, замесить мягкое тесто. Добавить сливочное масло и вымесить до эластичной структуры. Накрыть и оставить в теплом месте до увеличения в объеме. Добавить изюм, перемешать. Разделить тесто на части, сформировать куличи и выложить в формы, заполняя их примерно на треть. Дать подрасти. Выпекать при температуре 175 °C примерно 35 минут до румяной корочки. Остудить перед подачей.

