Влажная и волокнистая "Украинская пасочка": простой рецепт, который под силу каждому

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Влажная "Украинская пасочка": рецепт, который под силу каждому

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 03:04
Домашняя пасха. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта "Украинская пасочка" покоряет с первого кусочка своей нежной текстурой и насыщенным ароматом. Тесто получается влажным, хорошо тянется и имеет красивую волокнистую структуру. Простой способ приготовления позволяет легко справиться даже тем, кто печет пасху впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • дрожжи — 15-17 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • йогурт — 120 г;
  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • ванильная паста — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • мука — 500 г;
  • соль — 8 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • изюм — 200-300 г;
  • апельсиновый сок — по вкусу;
  • коньяк — по вкусу.
рецепт вологої паски
Тесто в форме для выпекания. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Замочить изюм в апельсиновом соке с добавлением коньяка, оставить настояться.
  2. Соединить молоко, дрожжи, желтки, сахар, ванильную пасту и йогурт, перемешать до однородности.
  3. Добавить муку, соль и куркуму, замесить мягкое тесто.
  4. Добавить сливочное масло и вымесить до эластичной структуры.
  5. Накрыть и оставить в теплом месте до увеличения в объеме.
  6. Добавить изюм, перемешать. Разделить тесто на части, сформировать куличи и выложить в формы, заполняя их примерно на треть. Дать подрасти.
  7. Выпекать при температуре 175 °C примерно 35 минут до румяной корочки. Остудить перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации