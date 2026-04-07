Влажная и волокнистая "Украинская пасочка": простой рецепт, который под силу каждому

Влажная "Украинская пасочка": рецепт, который под силу каждому
Дата публикации 7 апреля 2026 03:04
Домашняя пасха. Фото: smakuiemo.com.ua
Эта "Украинская пасочка" покоряет с первого кусочка своей нежной текстурой и насыщенным ароматом. Тесто получается влажным, хорошо тянется и имеет красивую волокнистую структуру. Простой способ приготовления позволяет легко справиться даже тем, кто печет пасху впервые.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- дрожжи — 15-17 г;
- молоко — 150 мл.;
- йогурт — 120 г;
- желтки — 2 шт.;
- сахар — 80 г;
- ванильная паста — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- мука — 500 г;
- соль — 8 г;
- сливочное масло — 100 г;
- изюм — 200-300 г;
- апельсиновый сок — по вкусу;
- коньяк — по вкусу.
Способ приготовления
- Замочить изюм в апельсиновом соке с добавлением коньяка, оставить настояться.
- Соединить молоко, дрожжи, желтки, сахар, ванильную пасту и йогурт, перемешать до однородности.
- Добавить муку, соль и куркуму, замесить мягкое тесто.
- Добавить сливочное масло и вымесить до эластичной структуры.
- Накрыть и оставить в теплом месте до увеличения в объеме.
- Добавить изюм, перемешать. Разделить тесто на части, сформировать куличи и выложить в формы, заполняя их примерно на треть. Дать подрасти.
- Выпекать при температуре 175 °C примерно 35 минут до румяной корочки. Остудить перед подачей.
Реклама