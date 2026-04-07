Волога та волокниста "Українська пасочка": простий рецепт, який під силу кожному

Домашня паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця "Українська пасочка" підкорює з першого шматочка своєю ніжною текстурою і насиченим ароматом. Тісто виходить вологим, добре тягнеться і має красиву волокнисту структуру. Простий спосіб приготування дозволяє легко впоратися навіть тим, хто пече паску вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

дріжджі — 15–17 г;

молоко — 150 мл.;

йогурт — 120 г;

жовтки — 2 шт.;

цукор — 80 г;

ванільна паста — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.;

борошно — 500 г;

сіль — 8 г;

вершкове масло — 100 г;

родзинки — 200–300 г;

апельсиновий сік — за смаком;

коньяк — за смаком.

Тісто в формі для випікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Замочити родзинки в апельсиновому соку з додаванням коньяку, залишити настоятися. З’єднати молоко, дріжджі, жовтки, цукор, ванільну пасту та йогурт, перемішати до однорідності. Додати борошно, сіль і куркуму, замісити м’яке тісто. Додати вершкове масло та вимісити до еластичної структури. Накрити та залишити у теплому місці до збільшення в об’ємі. Додати родзинки, перемішати. Розділити тісто на частини, сформувати паски та викласти у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Дати підрости. Випікати при температурі 175 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.

