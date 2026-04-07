Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Волога та волокниста "Українська пасочка": рецепт, який під силу кожному

Волога та волокниста "Українська пасочка": рецепт, який під силу кожному

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 03:04
Волога та волокниста "Українська пасочка": простий рецепт, який під силу кожному
Домашня паска. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця "Українська пасочка" підкорює з першого шматочка своєю ніжною текстурою і насиченим ароматом. Тісто виходить вологим, добре тягнеться і має красиву волокнисту структуру. Простий спосіб приготування дозволяє легко впоратися навіть тим, хто пече паску вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • дріжджі — 15–17 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • йогурт — 120 г;
  • жовтки — 2 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • ванільна паста — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 500 г;
  • сіль — 8 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • родзинки — 200–300 г;
  • апельсиновий сік — за смаком;
  • коньяк — за смаком.
рецепт вологої паски
Тісто в формі для випікання. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Замочити родзинки в апельсиновому соку з додаванням коньяку, залишити настоятися. 
  2. З’єднати молоко, дріжджі, жовтки, цукор, ванільну пасту та йогурт, перемішати до однорідності.
  3. Додати борошно, сіль і куркуму, замісити м’яке тісто.
  4. Додати вершкове масло та вимісити до еластичної структури.
  5. Накрити та залишити у теплому місці до збільшення в об’ємі.
  6. Додати родзинки, перемішати. Розділити тісто на частини, сформувати паски та викласти у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Дати підрости.
  7. Випікати при температурі 175 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.

паска Великдень Великодній тиждень рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації