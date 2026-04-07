Волога та волокниста "Українська пасочка": простий рецепт, який під силу кожному

Волога та волокниста "Українська пасочка": рецепт, який під силу кожному
Дата публікації: 7 квітня 2026 03:04
Домашня паска.
Ця "Українська пасочка" підкорює з першого шматочка своєю ніжною текстурою і насиченим ароматом. Тісто виходить вологим, добре тягнеться і має красиву волокнисту структуру. Простий спосіб приготування дозволяє легко впоратися навіть тим, хто пече паску вперше.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- дріжджі — 15–17 г;
- молоко — 150 мл.;
- йогурт — 120 г;
- жовтки — 2 шт.;
- цукор — 80 г;
- ванільна паста — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- борошно — 500 г;
- сіль — 8 г;
- вершкове масло — 100 г;
- родзинки — 200–300 г;
- апельсиновий сік — за смаком;
- коньяк — за смаком.
Спосіб приготування
- Замочити родзинки в апельсиновому соку з додаванням коньяку, залишити настоятися.
- З’єднати молоко, дріжджі, жовтки, цукор, ванільну пасту та йогурт, перемішати до однорідності.
- Додати борошно, сіль і куркуму, замісити м’яке тісто.
- Додати вершкове масло та вимісити до еластичної структури.
- Накрити та залишити у теплому місці до збільшення в об’ємі.
- Додати родзинки, перемішати. Розділити тісто на частини, сформувати паски та викласти у форми, заповнюючи їх приблизно на третину. Дати підрости.
- Випікати при температурі 175 °C приблизно 35 хвилин до рум’яної скоринки. Остудити перед подачею.
