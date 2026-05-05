Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Забудьте о котлетах: сочные белковые бризоли из фарша и яиц на ужин

Забудьте о котлетах: сочные белковые бризоли из фарша и яиц на ужин

Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 21:04
Забудьте о котлетах: сочные белковые бризоли из фарша и яиц на ужин
Белковые брызгалки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт легко заменит привычные котлеты и удивит новым вкусом. Нежные яичные блинчики в сочетании с сочным фаршем и сыром создают идеальный ужин без лишних усилий. Блюдо получается ароматным, сытным и очень аппетитным благодаря запеканию в духовке.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 6 шт.;
  • молоко — 90 мл.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки:

  • фарш — 600 г;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • твердый сыр — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г.
рецепт страви з фаршем
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца смешать с молоком, солью и перцем и приготовить тонкие яичные блины на сковороде.
  2. К фаршу добавить измельченный лук и чеснок, соль и перец, хорошо перемешать.
  3. На каждый блинчик выложить фарш, распределить равномерно, посыпать сыром и свернуть рулетом.
  4. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом, сверху добавить кусочки масла.
  5. Запекать при 180°C 30-40 минут до готовности.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Читайте также:

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

рецепт котлеты мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации