Забудьте о котлетах: сочные белковые бризоли из фарша и яиц на ужин
Дата публикации 5 мая 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт легко заменит привычные котлеты и удивит новым вкусом. Нежные яичные блинчики в сочетании с сочным фаршем и сыром создают идеальный ужин без лишних усилий. Блюдо получается ароматным, сытным и очень аппетитным благодаря запеканию в духовке.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 6 шт.;
- молоко — 90 мл.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый — по вкусу.
Для начинки:
- фарш — 600 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый — по вкусу;
- твердый сыр — 150 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
- Яйца смешать с молоком, солью и перцем и приготовить тонкие яичные блины на сковороде.
- К фаршу добавить измельченный лук и чеснок, соль и перец, хорошо перемешать.
- На каждый блинчик выложить фарш, распределить равномерно, посыпать сыром и свернуть рулетом.
- Выложить в форму, смазанную сливочным маслом, сверху добавить кусочки масла.
- Запекать при 180°C 30-40 минут до готовности.
