Забудьте о котлетах: сочные белковые бризоли из фарша и яиц на ужин

Белковые брызгалки.

Этот рецепт легко заменит привычные котлеты и удивит новым вкусом. Нежные яичные блинчики в сочетании с сочным фаршем и сыром создают идеальный ужин без лишних усилий. Блюдо получается ароматным, сытным и очень аппетитным благодаря запеканию в духовке.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 6 шт.;

молоко — 90 мл.;

соль — 1/3 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки:

фарш — 600 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — 1/3 ч. л.;

перец черный молотый — по вкусу;

твердый сыр — 150 г;

сливочное масло — 30 г.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Яйца смешать с молоком, солью и перцем и приготовить тонкие яичные блины на сковороде. К фаршу добавить измельченный лук и чеснок, соль и перец, хорошо перемешать. На каждый блинчик выложить фарш, распределить равномерно, посыпать сыром и свернуть рулетом. Выложить в форму, смазанную сливочным маслом, сверху добавить кусочки масла. Запекать при 180°C 30-40 минут до готовности.

