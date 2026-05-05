Забудьте про котлети: соковиті білкові бризолі з фаршу та яєць на вечерю
Дата публікації: 5 травня 2026 21:04
Білкові бризолі. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт легко замінить звичні котлети і здивує новим смаком. Ніжні яєчні млинці в поєднанні з соковитим фаршем і сиром створюють ідеальну вечерю без зайвих зусиль. Страва виходить ароматною, ситною і дуже апетитною завдяки запіканню в духовці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яйця — 6 шт.;
- молоко — 90 мл;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- перець чорний мелений — за смаком.
Для начинки:
- фарш — 600 г;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- перець чорний мелений — за смаком;
- твердий сир — 150 г;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
- Яйця змішати з молоком, сіллю та перцем і приготувати тонкі яєчні млинці на сковороді.
- До фаршу додати подрібнену цибулю та часник, сіль і перець, добре перемішати.
- На кожен млинець викласти фарш, розподілити рівномірно, посипати сиром і скрутити рулетом.
- Викласти у форму, змащену вершковим маслом, зверху додати шматочки масла.
- Запікати при 180°C 30–40 хвилин до готовності.
