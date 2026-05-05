Забудьте про котлети: соковиті білкові бризолі з фаршу та яєць на вечерю

Цей рецепт легко замінить звичні котлети і здивує новим смаком. Ніжні яєчні млинці в поєднанні з соковитим фаршем і сиром створюють ідеальну вечерю без зайвих зусиль. Страва виходить ароматною, ситною і дуже апетитною завдяки запіканню в духовці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 6 шт.;

молоко — 90 мл;

сіль — 1/3 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком.

Для начинки:

фарш — 600 г;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

сіль — 1/3 ч. л.;

перець чорний мелений — за смаком;

твердий сир — 150 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Яйця змішати з молоком, сіллю та перцем і приготувати тонкі яєчні млинці на сковороді. До фаршу додати подрібнену цибулю та часник, сіль і перець, добре перемішати. На кожен млинець викласти фарш, розподілити рівномірно, посипати сиром і скрутити рулетом. Викласти у форму, змащену вершковим маслом, зверху додати шматочки масла. Запікати при 180°C 30–40 хвилин до готовності.

