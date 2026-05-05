Забудьте про котлети: соковиті білкові бризолі з фаршу та яєць на вечерю

Дата публікації: 5 травня 2026 21:04
Білкові бризолі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт легко замінить звичні котлети і здивує новим смаком. Ніжні яєчні млинці в поєднанні з соковитим фаршем і сиром створюють ідеальну вечерю без зайвих зусиль. Страва виходить ароматною, ситною і дуже апетитною завдяки запіканню в духовці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 6 шт.;
  • молоко — 90 мл;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — за смаком.

Для начинки:

  • фарш — 600 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • твердий сир — 150 г;
  • вершкове масло — 30 г.
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця змішати з молоком, сіллю та перцем і приготувати тонкі яєчні млинці на сковороді.
  2. До фаршу додати подрібнену цибулю та часник, сіль і перець, добре перемішати.
  3. На кожен млинець викласти фарш, розподілити рівномірно, посипати сиром і скрутити рулетом.
  4. Викласти у форму, змащену вершковим маслом, зверху додати шматочки масла.
  5. Запікати при 180°C 30–40 хвилин до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
