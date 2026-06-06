Забудьте об обычных котлетах: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин

Забудьте об обычных котлетах: рецепт на обед или ужин
Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 15:44
Домашние котлеты. Фото: кадр из видео
Эти котлеты точно сломают ваше представление об обычных домашних блюдах. Они получаются невероятно нежными, сочными и легкими благодаря простому секрету в приготовлении. Идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 400 г;
- кефир или йогурт — 200 мл.;
- лук — 1 средний;
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- укроп — по желанию;
- соль — ½ ч. л.;
- черный перец — щепотка;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- К фаршу добавить кефир или йогурт и хорошо перемешать.
- Добавить измельченный лук, чеснок, желток яйца, соль, перец и укроп.
- Добавить муку и замесить однородную массу.
- Белок взбить до легкой пены и осторожно ввести в фарш — это сделает котлеты более нежными.
- Сформировать котлеты и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
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