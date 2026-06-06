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Забудьте об обычных котлетах: рецепт на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 15:44
Забудьте об обычных котлетах: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин
Домашние котлеты. Фото: кадр из видео

Эти котлеты точно сломают ваше представление об обычных домашних блюдах. Они получаются невероятно нежными, сочными и легкими благодаря простому секрету в приготовлении. Идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • фарш — 400 г;
  • кефир или йогурт — 200 мл.;
  • лук — 1 средний;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • укроп — по желанию;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный перец — щепотка;
  • масло — для жарки.
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Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. К фаршу добавить кефир или йогурт и хорошо перемешать.
  2. Добавить измельченный лук, чеснок, желток яйца, соль, перец и укроп.
  3. Добавить муку и замесить однородную массу.
  4. Белок взбить до легкой пены и осторожно ввести в фарш — это сделает котлеты более нежными.
  5. Сформировать котлеты и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
  6. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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