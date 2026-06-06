Забудьте об обычных котлетах: рецепт на обед или ужин: рецепт на обед или ужин

Домашние котлеты. Фото: кадр из видео

Эти котлеты точно сломают ваше представление об обычных домашних блюдах. Они получаются невероятно нежными, сочными и легкими благодаря простому секрету в приготовлении. Идеальный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 400 г;

кефир или йогурт — 200 мл.;

лук — 1 средний;

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

укроп — по желанию;

соль — ½ ч. л.;

черный перец — щепотка;

масло — для жарки.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

К фаршу добавить кефир или йогурт и хорошо перемешать. Добавить измельченный лук, чеснок, желток яйца, соль, перец и укроп. Добавить муку и замесить однородную массу. Белок взбить до легкой пены и осторожно ввести в фарш — это сделает котлеты более нежными. Сформировать котлеты и обжарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

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