Забудьте про звичайні котлети: рецепт на обід чи вечерю

Домашні котлети. Фото: кадр з відео

Ці котлети точно зламають ваше уявлення про звичайні домашні страви. Вони виходять неймовірно ніжними, соковитими та легкими завдяки простому секрету в приготуванні. Ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

фарш — 400 г;

кефір або йогурт — 200 мл;

цибуля — 1 середня;

часник — 1 зубчик;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2 ст. л.;

кріп — за бажанням;

сіль — ½ ч. л.;

чорний перець — щіпка;

олія — для смаження.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

До фаршу додати кефір або йогурт і добре перемішати. Додати подрібнену цибулю, часник, жовток яйця, сіль, перець і кріп. Додати борошно та замісити однорідну масу. Білок збити до легкої піни та обережно ввести у фарш — це зробить котлети більш ніжними. Сформувати котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.