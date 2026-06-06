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Головна Смак Забудьте про звичайні котлети: рецепт на обід чи вечерю

Забудьте про звичайні котлети: рецепт на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 15:44
Забудьте про звичайні котлети: рецепт на обід чи вечерю
Домашні котлети. Фото: кадр з відео

Ці котлети точно зламають ваше уявлення про звичайні домашні страви. Вони виходять неймовірно ніжними, соковитими та легкими завдяки простому секрету в приготуванні. Ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • фарш — 400 г;
  • кефір або йогурт — 200 мл;
  • цибуля — 1 середня;
  • часник — 1 зубчик;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • кріп — за бажанням;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний перець — щіпка;
  • олія — для смаження.
рецепт соковитих котлет
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. До фаршу додати кефір або йогурт і добре перемішати. 
  2. Додати подрібнену цибулю, часник, жовток яйця, сіль, перець і кріп.
  3. Додати борошно та замісити однорідну масу.
  4. Білок збити до легкої піни та обережно ввести у фарш — це зробить котлети більш ніжними. 
  5. Сформувати котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. 
  6. Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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