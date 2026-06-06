Забудьте про звичайні котлети: рецепт на обід чи вечерю
Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 15:44
Домашні котлети. Фото: кадр з відео
Ці котлети точно зламають ваше уявлення про звичайні домашні страви. Вони виходять неймовірно ніжними, соковитими та легкими завдяки простому секрету в приготуванні. Ідеальний варіант для швидкого та смачного обіду або вечері.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- фарш — 400 г;
- кефір або йогурт — 200 мл;
- цибуля — 1 середня;
- часник — 1 зубчик;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2 ст. л.;
- кріп — за бажанням;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний перець — щіпка;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- До фаршу додати кефір або йогурт і добре перемішати.
- Додати подрібнену цибулю, часник, жовток яйця, сіль, перець і кріп.
- Додати борошно та замісити однорідну масу.
- Білок збити до легкої піни та обережно ввести у фарш — це зробить котлети більш ніжними.
- Сформувати котлети та обсмажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
- Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
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