Забытый рецепт каши: вкусная Панская перловка с грибами: вкусная Панская перловка с грибами

Забытый рецепт каши: вкусная "Панская" перловка с грибами

Забытый рецепт каши: вкусная "Панская" перловка с грибами

Дата публикации 5 апреля 2026 15:04
Перловка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт возвращает к настоящей украинской кухне, где простые ингредиенты превращаются в насыщенное и ароматное блюдо. Перловая крупа в сочетании с подчеревиной и грибами получается нежной, сытной и очень вкусной. Сметанный соус добавляет кремовости, а аромат чеснока делает блюдо еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • перловая крупа — 350 г;
  • подчеревина — 1 кг;
  • грибы сушеные — 50 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • смалец — 1 ст. л.;
  • вода — примерно 600 мл.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • укроп — для подачи;
  • квашенина — для подачи.
скільки часу варити перлову кашу
Готовая каша. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Промыть перловую крупу и залить кипятком, оставить для набухания.
  2. Сушеные грибы залить водой, после чего нарезать.
  3. Подчеревину нарезать кусочками и обжарить на смальце до румяной корочки.
  4. Добавить измельченный лук и готовить до золотистости, после чего добавить грибы и перемешать.
  5. Добавить измельченный чеснок и сметану, прогреть до образования кремового соуса. Влить воду, добавить перловку, перемешать.
  6. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 40 минут до мягкости крупы.
  7. Перед подачей посыпать укропом, подавать с квашениной.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
