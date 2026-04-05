Забытый рецепт каши: вкусная Панская перловка с грибами: вкусная Панская перловка с грибами

Перловка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт возвращает к настоящей украинской кухне, где простые ингредиенты превращаются в насыщенное и ароматное блюдо. Перловая крупа в сочетании с подчеревиной и грибами получается нежной, сытной и очень вкусной. Сметанный соус добавляет кремовости, а аромат чеснока делает блюдо еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

перловая крупа — 350 г;

подчеревина — 1 кг;

грибы сушеные — 50 г;

лук — 1 шт.;

сметана — 200 г;

чеснок — 4 зубчика;

смалец — 1 ст. л.;

вода — примерно 600 мл.;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

укроп — для подачи;

квашенина — для подачи.

Готовая каша. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Промыть перловую крупу и залить кипятком, оставить для набухания. Сушеные грибы залить водой, после чего нарезать. Подчеревину нарезать кусочками и обжарить на смальце до румяной корочки. Добавить измельченный лук и готовить до золотистости, после чего добавить грибы и перемешать. Добавить измельченный чеснок и сметану, прогреть до образования кремового соуса. Влить воду, добавить перловку, перемешать. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 40 минут до мягкости крупы. Перед подачей посыпать укропом, подавать с квашениной.

