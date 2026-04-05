Забытый рецепт каши: вкусная Панская перловка с грибами: вкусная Панская перловка с грибами

Забытый рецепт каши: вкусная "Панская" перловка с грибами
Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 15:04
Перловка с грибами.
Этот рецепт возвращает к настоящей украинской кухне, где простые ингредиенты превращаются в насыщенное и ароматное блюдо. Перловая крупа в сочетании с подчеревиной и грибами получается нежной, сытной и очень вкусной. Сметанный соус добавляет кремовости, а аромат чеснока делает блюдо еще более аппетитным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- перловая крупа — 350 г;
- подчеревина — 1 кг;
- грибы сушеные — 50 г;
- лук — 1 шт.;
- сметана — 200 г;
- чеснок — 4 зубчика;
- смалец — 1 ст. л.;
- вода — примерно 600 мл.;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- укроп — для подачи;
- квашенина — для подачи.
Способ приготовления
- Промыть перловую крупу и залить кипятком, оставить для набухания.
- Сушеные грибы залить водой, после чего нарезать.
- Подчеревину нарезать кусочками и обжарить на смальце до румяной корочки.
- Добавить измельченный лук и готовить до золотистости, после чего добавить грибы и перемешать.
- Добавить измельченный чеснок и сметану, прогреть до образования кремового соуса. Влить воду, добавить перловку, перемешать.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне около 40 минут до мягкости крупы.
- Перед подачей посыпать укропом, подавать с квашениной.
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
