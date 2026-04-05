Забутий рецепт каші: смачна "Панська" перловка з грибами
Дата публікації: 5 квітня 2026 15:04
Перловка з грибами.
Цей рецепт повертає до справжньої української кухні, де прості інгредієнти перетворюються на насичену і ароматну страву. Перлова крупа у поєднанні з підчеревиною та грибами виходить ніжною, ситною і дуже смачною. Сметанний соус додає кремовості, а аромат часнику робить страву ще апетитнішою.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- перлова крупа — 350 г;
- підчеревина — 1 кг;
- гриби сушені — 50 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сметана — 200 г;
- часник — 4 зубчики;
- смалець — 1 ст. л.;
- вода — приблизно 600 мл.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- кріп — для подачі;
- квашенина — для подачі.
Спосіб приготування
- Промити перлову крупу і залити окропом, залишити для набухання.
- Сушені гриби залити водою, після чого нарізати.
- Підчеревину нарізати шматочками і обсмажити на смальці до рум’яної скоринки.
- Додати подрібнену цибулю і готувати до золотистості, після чого додати гриби і перемішати.
- Додати подрібнений часник і сметану, прогріти до утворення кремового соусу. Влити воду, додати перловку, перемішати.
- Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні близько 40 хвилин до м’якості крупи.
- Перед подачею посипати кропом, подавати з квашениною.
