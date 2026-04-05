Забутий рецепт каші: смачна "Панська" перловка з грибами

Перловка з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт повертає до справжньої української кухні, де прості інгредієнти перетворюються на насичену і ароматну страву. Перлова крупа у поєднанні з підчеревиною та грибами виходить ніжною, ситною і дуже смачною. Сметанний соус додає кремовості, а аромат часнику робить страву ще апетитнішою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

перлова крупа — 350 г;

підчеревина — 1 кг;

гриби сушені — 50 г;

цибуля — 1 шт.;

сметана — 200 г;

часник — 4 зубчики;

смалець — 1 ст. л.;

вода — приблизно 600 мл.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

кріп — для подачі;

квашенина — для подачі.

Готова каша. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Промити перлову крупу і залити окропом, залишити для набухання. Сушені гриби залити водою, після чого нарізати. Підчеревину нарізати шматочками і обсмажити на смальці до рум’яної скоринки. Додати подрібнену цибулю і готувати до золотистості, після чого додати гриби і перемішати. Додати подрібнений часник і сметану, прогріти до утворення кремового соусу. Влити воду, додати перловку, перемішати. Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні близько 40 хвилин до м’якості крупи. Перед подачею посипати кропом, подавати з квашениною.

