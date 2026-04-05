Забутий рецепт каші: смачна "Панська" перловка з грибами

Забутий рецепт каші: смачна "Панська" перловка з грибами

Дата публікації: 5 квітня 2026 15:04
Забутий рецепт каші: смачна Панська перловка з грибами
Перловка з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт повертає до справжньої української кухні, де прості інгредієнти перетворюються на насичену і ароматну страву. Перлова крупа у поєднанні з підчеревиною та грибами виходить ніжною, ситною і дуже смачною. Сметанний соус додає кремовості, а аромат часнику робить страву ще апетитнішою.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • перлова крупа — 350 г;
  • підчеревина — 1 кг;
  • гриби сушені — 50 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • часник — 4 зубчики;
  • смалець — 1 ст. л.;
  • вода — приблизно 600 мл.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • кріп — для подачі;
  • квашенина — для подачі.
скільки часу варити перлову кашу
Готова каша. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Промити перлову крупу і залити окропом, залишити для набухання.
  2. Сушені гриби залити водою, після чого нарізати.
  3. Підчеревину нарізати шматочками і обсмажити на смальці до рум’яної скоринки. 
  4. Додати подрібнену цибулю і готувати до золотистості, після чого додати гриби і перемішати.
  5. Додати подрібнений часник і сметану, прогріти до утворення кремового соусу. Влити воду, додати перловку, перемішати. 
  6. Накрити кришкою і готувати на слабкому вогні близько 40 хвилин до м’якості крупи. 
  7. Перед подачею посипати кропом, подавати з квашениною.

