Заготовка из яблок на зиму: подходит для пирогов и пирожков

Заготовка из яблок. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот способ особенно удобен, когда хочется заготовить яблоки на зиму без сложных приготовлений. Фрукты варятся всего несколько минут, поэтому не успевают превратиться в пюре и остаются целыми.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передаёт Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яблоки — 4,2 кг;

сахар — 400 г.

Нарезанные яблоки. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Яблоки вымыть, обсушить и удалить сердцевину. Кожуру по желанию можно оставить. Нарезать плоды средними кубиками. Выложить яблоки в кастрюлю слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на некоторое время, чтобы они пустили сок. Поставить кастрюлю на небольшой огонь и прогревать без добавления воды. Периодически осторожно перемешивать. После закипания варить яблоки ещё 4–5 минут. Важно не переварить их, чтобы кусочки сохранили форму. Горячую яблочную массу вместе с сиропом разложить по стерилизованным банкам и сразу герметично закрыть крышками. Из указанного количества продуктов получается примерно 7 баночек по 500 мл.

Зимой такая заготовка станет прекрасной начинкой для ароматных пирогов, пирожков и штруделей.

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