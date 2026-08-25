Заготовка из яблок на зиму: подходит для пирогов и пирожков
25 августа 2026 13:44
Заготовка из яблок. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот способ особенно удобен, когда хочется заготовить яблоки на зиму без сложных приготовлений. Фрукты варятся всего несколько минут, поэтому не успевают превратиться в пюре и остаются целыми.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передаёт Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яблоки — 4,2 кг;
- сахар — 400 г.
Способ приготовления
- Яблоки вымыть, обсушить и удалить сердцевину.
- Кожуру по желанию можно оставить. Нарезать плоды средними кубиками.
- Выложить яблоки в кастрюлю слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на некоторое время, чтобы они пустили сок.
- Поставить кастрюлю на небольшой огонь и прогревать без добавления воды. Периодически осторожно перемешивать.
- После закипания варить яблоки ещё 4–5 минут.
- Важно не переварить их, чтобы кусочки сохранили форму.
- Горячую яблочную массу вместе с сиропом разложить по стерилизованным банкам и сразу герметично закрыть крышками.
- Из указанного количества продуктов получается примерно 7 баночек по 500 мл.
Зимой такая заготовка станет прекрасной начинкой для ароматных пирогов, пирожков и штруделей.
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