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Заготовка из яблок на зиму: подходит для пирогов и пирожков

25 августа 2026 13:44
Заготовка из яблок. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот способ особенно удобен, когда хочется заготовить яблоки на зиму без сложных приготовлений. Фрукты варятся всего несколько минут, поэтому не успевают превратиться в пюре и остаются целыми.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передаёт Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яблоки — 4,2 кг;
  • сахар — 400 г.
Нарезанные яблоки. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки вымыть, обсушить и удалить сердцевину.
  2. Кожуру по желанию можно оставить. Нарезать плоды средними кубиками.
  3. Выложить яблоки в кастрюлю слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Оставить на некоторое время, чтобы они пустили сок.
  4. Поставить кастрюлю на небольшой огонь и прогревать без добавления воды. Периодически осторожно перемешивать.
  5. После закипания варить яблоки ещё 4–5 минут.
  6. Важно не переварить их, чтобы кусочки сохранили форму.
  7. Горячую яблочную массу вместе с сиропом разложить по стерилизованным банкам и сразу герметично закрыть крышками.
  8. Из указанного количества продуктов получается примерно 7 баночек по 500 мл.

Зимой такая заготовка станет прекрасной начинкой для ароматных пирогов, пирожков и штруделей.

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