Закусочный рулет на Пасху "Праздничный": в 100 раз лучше колбасы

Закусочный рулет на Пасху "Праздничный": в 100 раз лучше колбасы

Дата публикации 10 апреля 2026 00:44
Закусочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется удивить гостей на Пасху, этот рулет станет настоящим хитом на праздничном столе. Сочная мясная начинка в сочетании с нежной сырной основой создает идеальный баланс вкуса. Простой способ приготовления и эффектная подача делают это блюдо отличной альтернативой привычным закускам.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сыр твердый — 170 г;
  • манка — 2 ст. л.;
  • сырный соус — 100 г;
  • майонез — 50 г;
  • куриный фарш — 500 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • приправа к курице — по вкусу.
рецепт рулету з фаршу
Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить до однородности, добавить натертый сыр, сырный соус, манку и майонез.
  2. Перемешать и оставить на 15 минут, чтобы масса настоялась.
  3. Фарш смешать с солью, перцем, сушеным чесноком и специями, дать немного настояться.
  4. Выложить сырную массу на противень с пергаментом ровным слоем и запекать при температуре 180 °C примерно 10-15 минут до легкого подрумянивания.
  5. На горячую основу выложить фарш, равномерно распределить и аккуратно свернуть рулетом.
  6. Переложить в форму, накрыть фольгой и запекать еще 30 минут.
  7. Снять фольгу и готовить еще 10 минут для румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
