Закусочный рулет на Пасху "Праздничный": в 100 раз лучше колбасы

Закусочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется удивить гостей на Пасху, этот рулет станет настоящим хитом на праздничном столе. Сочная мясная начинка в сочетании с нежной сырной основой создает идеальный баланс вкуса. Простой способ приготовления и эффектная подача делают это блюдо отличной альтернативой привычным закускам.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сыр твердый — 170 г;

манка — 2 ст. л.;

сырный соус — 100 г;

майонез — 50 г;

куриный фарш — 500 г;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

сушеный чеснок — по вкусу;

приправа к курице — по вкусу.

Приготовление рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца взбить до однородности, добавить натертый сыр, сырный соус, манку и майонез. Перемешать и оставить на 15 минут, чтобы масса настоялась. Фарш смешать с солью, перцем, сушеным чесноком и специями, дать немного настояться. Выложить сырную массу на противень с пергаментом ровным слоем и запекать при температуре 180 °C примерно 10-15 минут до легкого подрумянивания. На горячую основу выложить фарш, равномерно распределить и аккуратно свернуть рулетом. Переложить в форму, накрыть фольгой и запекать еще 30 минут. Снять фольгу и готовить еще 10 минут для румяной корочки.

