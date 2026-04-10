Закусочный рулет на Пасху "Праздничный": в 100 раз лучше колбасы
Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 00:44
Закусочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется удивить гостей на Пасху, этот рулет станет настоящим хитом на праздничном столе. Сочная мясная начинка в сочетании с нежной сырной основой создает идеальный баланс вкуса. Простой способ приготовления и эффектная подача делают это блюдо отличной альтернативой привычным закускам.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- сыр твердый — 170 г;
- манка — 2 ст. л.;
- сырный соус — 100 г;
- майонез — 50 г;
- куриный фарш — 500 г;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- приправа к курице — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйца взбить до однородности, добавить натертый сыр, сырный соус, манку и майонез.
- Перемешать и оставить на 15 минут, чтобы масса настоялась.
- Фарш смешать с солью, перцем, сушеным чесноком и специями, дать немного настояться.
- Выложить сырную массу на противень с пергаментом ровным слоем и запекать при температуре 180 °C примерно 10-15 минут до легкого подрумянивания.
- На горячую основу выложить фарш, равномерно распределить и аккуратно свернуть рулетом.
- Переложить в форму, накрыть фольгой и запекать еще 30 минут.
- Снять фольгу и готовить еще 10 минут для румяной корочки.
Читайте также:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама