Закусочний рулет на Великдень "Святковий": в 100 разів краще ковбаси
Дата публікації: 10 квітня 2026 00:44
Якщо хочеться здивувати гостей на Великдень, цей рулет стане справжнім хітом на святковому столі. Соковита м’ясна начинка у поєднанні з ніжною сирною основою створює ідеальний баланс смаку. Простий спосіб приготування та ефектна подача роблять цю страву чудовою альтернативою звичним закускам.
Вам знадобиться:
- яйця — 4 шт.;
- сир твердий — 170 г;
- манка — 2 ст. л.;
- сирний соус — 100 г;
- майонез — 50 г;
- курячий фарш — 500 г;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- сушений часник — за смаком;
- приправа до курки — за смаком.
Спосіб приготування
- Яйця збити до однорідності, додати натертий сир, сирний соус, манку та майонез.
- Перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб маса настоялася.
- Фарш змішати із сіллю, перцем, сушеним часником і спеціями, дати трохи настоятися.
- Викласти сирну масу на деко з пергаментом рівним шаром і запікати при температурі 180 °C приблизно 10–15 хвилин до легкого підрум’янення.
- На гарячу основу викласти фарш, рівномірно розподілити та акуратно згорнути рулетом.
- Перекласти у форму, накрити фольгою та запікати ще 30 хвилин.
- Зняти фольгу й готувати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.
