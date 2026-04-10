Головна Смак Закусочний рулет на Великдень "Святковий": в 100 разів краще ковбаси

Закусочний рулет на Великдень "Святковий": в 100 разів краще ковбаси

Дата публікації: 10 квітня 2026 00:44
Закусочний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться здивувати гостей на Великдень, цей рулет стане справжнім хітом на святковому столі. Соковита м’ясна начинка у поєднанні з ніжною сирною основою створює ідеальний баланс смаку. Простий спосіб приготування та ефектна подача роблять цю страву чудовою альтернативою звичним закускам.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сир твердий — 170 г;
  • манка — 2 ст. л.;
  • сирний соус — 100 г;
  • майонез — 50 г;
  • курячий фарш — 500 г;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • сушений часник — за смаком;
  • приправа до курки — за смаком.
рецепт рулету з фаршу
Приготування рулета. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити до однорідності, додати натертий сир, сирний соус, манку та майонез.
  2. Перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб маса настоялася.
  3. Фарш змішати із сіллю, перцем, сушеним часником і спеціями, дати трохи настоятися.
  4. Викласти сирну масу на деко з пергаментом рівним шаром і запікати при температурі 180 °C приблизно 10–15 хвилин до легкого підрум’янення.
  5. На гарячу основу викласти фарш, рівномірно розподілити та акуратно згорнути рулетом.
  6. Перекласти у форму, накрити фольгою та запікати ще 30 хвилин.
  7. Зняти фольгу й готувати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.

рецепт м'ясний фарш домашня ковбаса закуска ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Реклама

