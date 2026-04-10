Закусочний рулет на Великдень "Святковий": в 100 разів краще ковбаси

Якщо хочеться здивувати гостей на Великдень, цей рулет стане справжнім хітом на святковому столі. Соковита м’ясна начинка у поєднанні з ніжною сирною основою створює ідеальний баланс смаку. Простий спосіб приготування та ефектна подача роблять цю страву чудовою альтернативою звичним закускам.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сир твердий — 170 г;

манка — 2 ст. л.;

сирний соус — 100 г;

майонез — 50 г;

курячий фарш — 500 г;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

сушений часник — за смаком;

приправа до курки — за смаком.

Спосіб приготування

Яйця збити до однорідності, додати натертий сир, сирний соус, манку та майонез. Перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб маса настоялася. Фарш змішати із сіллю, перцем, сушеним часником і спеціями, дати трохи настоятися. Викласти сирну масу на деко з пергаментом рівним шаром і запікати при температурі 180 °C приблизно 10–15 хвилин до легкого підрум’янення. На гарячу основу викласти фарш, рівномірно розподілити та акуратно згорнути рулетом. Перекласти у форму, накрити фольгою та запікати ще 30 хвилин. Зняти фольгу й готувати ще 10 хвилин для рум’яної скоринки.

