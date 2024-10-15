Замороженный перец на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Замороженный перец на зиму — очень вкусная заготовка
Ищете способ сохранить вкус лета на зиму? Замороженный перец — отличный вариант для зимних заготовок. Эта вкусная и простая в приготовлении заготовка сохранит аромат и свежесть перца до самой весны.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.
Способ приготовления
В этом рецепте предлагается заморозить сладкие перцы двумя способами. Для первого метода перцы помыть, выложить в форму для выпечки, смазать растительным маслом и выпекать в духовке 10-15 минут.
Для второго способа перцы почистить и вынуть зерна. Варить одну-две минуты.
Перцы охладить и сложить в пакеты для заморозки.
Такие перцы можно разморозить и подавать отдельно или использовать в приготовлении различных блюд.
Раньше мы делились рецептом вкусных квашеных яблок в банке на зиму.
Напомним, мы рассказывали о вкусном и простом рецепте квашеных огурцов с капустой.
Также предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2024 года по лунному календарю, чтобы блюдо получилось вкусным и долго хранилось.
Читайте Новини.LIVE!