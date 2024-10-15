Замороженный перец на зиму – пошаговый рецепт приготовления

Сладкие перцы. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Ищете способ сохранить вкус лета на зиму? Замороженный перец — отличный вариант для зимних заготовок. Эта вкусная и простая в приготовлении заготовка сохранит аромат и свежесть перца до самой весны.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сільська господиня.

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Способ приготовления

В этом рецепте предлагается заморозить сладкие перцы двумя способами. Для первого метода перцы помыть, выложить в форму для выпечки, смазать растительным маслом и выпекать в духовке 10-15 минут.

Сладкие перцы. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Для второго способа перцы почистить и вынуть зерна. Варить одну-две минуты.

Вареные перцы. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Перцы охладить и сложить в пакеты для заморозки.

Запеченные перцы. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Такие перцы можно разморозить и подавать отдельно или использовать в приготовлении различных блюд.

Заготовки на зиму. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

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