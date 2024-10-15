Заморожений перець на зиму — покроковий рецепт приготування

Заморожений перець на зиму — дуже смачна заготовка
Шукаєте спосіб зберегти смак літа на зиму? Заморожений перець — чудовий варіант для зимових заготовок. Ця смачна і проста у приготуванні заготовка збереже аромат і свіжість перцю до самої весни.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.
Спосіб приготування
В цьому рецепті пропонується заморозити солодкі перці двома способами. Для першого методу перці помити, викласти у форму для випікання, змастити рослинною олією та випікати 10-15 хвилин у духовці.
Для другого способу перці почистити та вийняти зерна. Варити одну-дві хвилини.
Перці охолодити та скласти в пакети для заморожування.
Такі перці можна розморозити й подавати окремо або використовувати в приготуванні різноманітних страв.
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