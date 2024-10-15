Заморожений перець на зиму — покроковий рецепт приготування

Солодкі перці. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Шукаєте спосіб зберегти смак літа на зиму? Заморожений перець — чудовий варіант для зимових заготовок. Ця смачна і проста у приготуванні заготовка збереже аромат і свіжість перцю до самої весни.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Сільська господиня.

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Спосіб приготування

В цьому рецепті пропонується заморозити солодкі перці двома способами. Для першого методу перці помити, викласти у форму для випікання, змастити рослинною олією та випікати 10-15 хвилин у духовці.

Солодкі перці. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Для другого способу перці почистити та вийняти зерна. Варити одну-дві хвилини.

Варені перці. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Перці охолодити та скласти в пакети для заморожування.

Запечені перці. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

Такі перці можна розморозити й подавати окремо або використовувати в приготуванні різноманітних страв.

Заготовка на зиму. Фото: скриншот YouTube @hospodynya

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