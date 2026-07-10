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Запеканка из кабачков и картофеля за 10 минут: рецепт на сковороде

10 июля 2026 13:22
Блюдо из картофеля и кабачков. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда утром нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, это блюдо станет отличным вариантом. Сочетание нежных овощей, яичной заливки, сыра и ветчины создает гармоничный вкус, а приготовление не занимает много времени. Такой завтрак легко разнообразит повседневное меню и понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйца — 4 шт.;
  • ветчина — 80 г по желанию;
  • твердый сыр — 80 г по желанию;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания.
Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать лук, картофель и кабачок небольшими кусочками.
  2. Обжарить лук на растительном масле до мягкости, добавить картофель и кабачок.
  3. Готовить на среднем огне до готовности овощей, в конце добавить соль, перец и измельченный чеснок.
  4. Взбить яйца с щепоткой соли и смешать с овощной массой.
  5. Выложить на сковороду половину смеси, по желанию добавить кусочки ветчины и сыр, сверху накрыть оставшейся смесью.
  6. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут.
  7. Осторожно перевернуть запеканку с помощью тарелки и готовить ещё около 5 минут до готовности.

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