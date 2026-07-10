Запеканка из кабачков и картофеля за 10 минут: рецепт на сковороде

Блюдо из картофеля и кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда утром нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и сытное, это блюдо станет отличным вариантом. Сочетание нежных овощей, яичной заливки, сыра и ветчины создает гармоничный вкус, а приготовление не занимает много времени. Такой завтрак легко разнообразит повседневное меню и понравится всей семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

картофель — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 4 шт.;

ветчина — 80 г по желанию;

твердый сыр — 80 г по желанию;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания.

Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нарезать лук, картофель и кабачок небольшими кусочками. Обжарить лук на растительном масле до мягкости, добавить картофель и кабачок. Готовить на среднем огне до готовности овощей, в конце добавить соль, перец и измельченный чеснок. Взбить яйца с щепоткой соли и смешать с овощной массой. Выложить на сковороду половину смеси, по желанию добавить кусочки ветчины и сыр, сверху накрыть оставшейся смесью. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут. Осторожно перевернуть запеканку с помощью тарелки и готовить ещё около 5 минут до готовности.

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