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Завтрак № 1 на лето за 5 минут: просто натереть кабачки и добавить яйца

31 июля 2026 05:04
Тёртые кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Кабачки отлично подходят для быстрых домашних блюд, ведь из них можно приготовить не только оладьи. Такие блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными, а творожная начинка с зеленью придает им особый вкус. Идеальный вариант для завтрака.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 500 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • молоко — 300 мл.;
  • мука — 250 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • ветчина — по желанию;
  • укроп — небольшой пучок;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки натереть на крупной терке, лук мелко нарезать.
  2. Добавить яйца, молоко, соль, перец и постепенно всыпать муку. Перемешать до получения однородного теста.
  3. На слегка смазанной маслом сковороде жарить кабачковые блины под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Для начинки натереть сыр, смешать его с измельченным укропом. По желанию добавить нарезанную ветчину.
  5. Выложить начинку на половину блинчика, накрыть второй половиной и прогреть ещё несколько минут.
  6. Готовые кабачковые блинчики подавать горячими. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом.

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