Завтрак № 1 на лето за 5 минут: просто натереть кабачки и добавить яйца

Тёртые кабачки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Кабачки отлично подходят для быстрых домашних блюд, ведь из них можно приготовить не только оладьи. Такие блинчики получаются нежными, ароматными и очень аппетитными, а творожная начинка с зеленью придает им особый вкус. Идеальный вариант для завтрака.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 500 г;

яйца — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

молоко — 300 мл.;

мука — 250 г;

твердый сыр — 150 г;

ветчина — по желанию;

укроп — небольшой пучок;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, лук мелко нарезать. Добавить яйца, молоко, соль, перец и постепенно всыпать муку. Перемешать до получения однородного теста. На слегка смазанной маслом сковороде жарить кабачковые блины под крышкой до золотистой корочки с обеих сторон. Для начинки натереть сыр, смешать его с измельченным укропом. По желанию добавить нарезанную ветчину. Выложить начинку на половину блинчика, накрыть второй половиной и прогреть ещё несколько минут. Готовые кабачковые блинчики подавать горячими. Они получаются нежными внутри, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом.

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