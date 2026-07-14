Завтрак №1: просто вылить 2 яйца на лаваш и добавить эту начинку

Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда утром хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без лишних хлопот, этот рецепт лаваша с начинкой станет отличным вариантом. Нежная яичная основа, сочный помидор, сыр и ветчина создают вкус, похожий на домашнюю пиццу. Такой завтрак получается сытным, ароматным и прекрасно подходит для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

тонкий лаваш или тортилья — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

кисломолочный сыр — 100 г;

помидор — 1 шт.;

ветчина — 40 г;

орегано — 1 ч. л.;

сушеный молотый чеснок — 1 ч. л.;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Смочить первый лист лаваша водой и выложить на сковороду, смазанную сливочным маслом. Взбить яйца вилкой, вылить половину на лаваш и равномерно распределить. Нарезать помидор и ветчину небольшими кусочками. Выложить начинку на яйца, добавить творог, посолить, поперчить, посыпать орегано и сухим чесноком. Залить начинку оставшейся яичной смесью. Второй лаваш смочить водой и накрыть сверху, подвернув края. Накрыть сковороду крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут. Перевернуть с помощью тарелки, смазать сверху сливочным маслом и обжарить до румяной корочки с другой стороны. Готовый лаваш нарезать порционными кусочками и подавать горячим.

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