Завтрак №1: просто вылить 2 яйца на лаваш и добавить эту начинку
14 июля 2026 05:04
Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Когда утром хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без лишних хлопот, этот рецепт лаваша с начинкой станет отличным вариантом. Нежная яичная основа, сочный помидор, сыр и ветчина создают вкус, похожий на домашнюю пиццу. Такой завтрак получается сытным, ароматным и прекрасно подходит для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- тонкий лаваш или тортилья — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- кисломолочный сыр — 100 г;
- помидор — 1 шт.;
- ветчина — 40 г;
- орегано — 1 ч. л.;
- сушеный молотый чеснок — 1 ч. л.;
- сливочное масло — 10 г;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Смочить первый лист лаваша водой и выложить на сковороду, смазанную сливочным маслом.
- Взбить яйца вилкой, вылить половину на лаваш и равномерно распределить.
- Нарезать помидор и ветчину небольшими кусочками.
- Выложить начинку на яйца, добавить творог, посолить, поперчить, посыпать орегано и сухим чесноком.
- Залить начинку оставшейся яичной смесью. Второй лаваш смочить водой и накрыть сверху, подвернув края.
- Накрыть сковороду крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут.
- Перевернуть с помощью тарелки, смазать сверху сливочным маслом и обжарить до румяной корочки с другой стороны.
- Готовый лаваш нарезать порционными кусочками и подавать горячим.
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