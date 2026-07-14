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Завтрак №1: просто вылить 2 яйца на лаваш и добавить эту начинку

14 июля 2026 05:04
Лаваш и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Когда утром хочется приготовить что-нибудь вкусное, но без лишних хлопот, этот рецепт лаваша с начинкой станет отличным вариантом. Нежная яичная основа, сочный помидор, сыр и ветчина создают вкус, похожий на домашнюю пиццу. Такой завтрак получается сытным, ароматным и прекрасно подходит для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • тонкий лаваш или тортилья — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • кисломолочный сыр — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • ветчина — 40 г;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • сушеный молотый чеснок — 1 ч. л.;
  • сливочное масло — 10 г;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
Лаваш и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Смочить первый лист лаваша водой и выложить на сковороду, смазанную сливочным маслом.
  2. Взбить яйца вилкой, вылить половину на лаваш и равномерно распределить.
  3. Нарезать помидор и ветчину небольшими кусочками.
  4. Выложить начинку на яйца, добавить творог, посолить, поперчить, посыпать орегано и сухим чесноком.
  5. Залить начинку оставшейся яичной смесью. Второй лаваш смочить водой и накрыть сверху, подвернув края.
  6. Накрыть сковороду крышкой и готовить на слабом огне примерно 10 минут.
  7. Перевернуть с помощью тарелки, смазать сверху сливочным маслом и обжарить до румяной корочки с другой стороны.
  8. Готовый лаваш нарезать порционными кусочками и подавать горячим.

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