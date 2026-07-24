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Завтрак №1 за 15 минут: просто натереть 1 кабачок и добавить 3 яйца

24 июля 2026 05:04
Тесто с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Если дома есть кабачок и несколько яиц, можно быстро приготовить сытный и вкусный завтрак. Кабачковые блины получаются тонкими, нежными, ароматными и прекрасно сочетаются со сметаной или любимым соусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 500 г);
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 1 стакан (примерно 140 г);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — несколько веточек;
  • соль — ½ ч. л.;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
Кабачковые блинчики. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть кабачок, добавить яйца, измельченный укроп, чеснок, соль и перец.
  2. Добавить муку и перемешать до получения однородного теста, чуть более густого, чем для обычных блинов.
  3. На разогретую сковороду, смазанную маслом, выкладывать порции теста тонким слоем.
  4. Обжаривать блины с обеих сторон до золотистой корочки.
  5. Подавать горячими со сметаной или домашним соусом.
  6. Блины получаются сочными, нежными и очень ароматными.

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