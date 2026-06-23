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Завтрак за 10 минут: просто добавьте 1 яйцо и немного творога в кефир

23 июня 2026 05:04
Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Легкий и быстрый завтрак, который готовится прямо на сковороде из доступных продуктов. Сочетание кефира, яиц и творога придает блюду нежную текстуру и мягкий вкус, который нравится даже тем, кто обычно не любит творожные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • творог — 150 г;
  • кефир или питьевой йогурт — 300 мл;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — для смазывания сковороды.
Блины на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Взбить яйцо с солью, сахаром и куркумой до однородной массы.
  2. Добавить творог и тщательно размять до получения более гладкой массы. Влить кефир или йогурт и перемешать.
  3. Смешать муку с разрыхлителем, просеять в жидкую основу и замесить тесто без комочков. Дать тесту отдохнуть несколько минут.
  4. Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и вылить тесто.
  5. Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до уплотнения и появления румяной корочки на нижней стороне.
  6. Осторожно перевернуть с помощью тарелки и допечь с другой стороны под крышкой до золотистой корочки.

 

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