Завтрак за 10 минут: просто добавьте 1 яйцо и немного творога в кефир
23 июня 2026 05:04
Тесто для блинов. Фото: smachnenke.com.ua
Легкий и быстрый завтрак, который готовится прямо на сковороде из доступных продуктов. Сочетание кефира, яиц и творога придает блюду нежную текстуру и мягкий вкус, который нравится даже тем, кто обычно не любит творожные блюда.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- творог — 150 г;
- кефир или питьевой йогурт — 300 мл;
- мука — 100 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — для смазывания сковороды.
Способ приготовления
- Взбить яйцо с солью, сахаром и куркумой до однородной массы.
- Добавить творог и тщательно размять до получения более гладкой массы. Влить кефир или йогурт и перемешать.
- Смешать муку с разрыхлителем, просеять в жидкую основу и замесить тесто без комочков. Дать тесту отдохнуть несколько минут.
- Разогреть сковороду, смазать сливочным маслом и вылить тесто.
- Накрыть крышкой и готовить на слабом огне до уплотнения и появления румяной корочки на нижней стороне.
- Осторожно перевернуть с помощью тарелки и допечь с другой стороны под крышкой до золотистой корочки.
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