"Золото", а не ужин: нужно просто натереть картофель и добавить филе
Дата публикации 24 мая 2026 15:04
Курица и картофель. Фото: gospodynka.com.ua
Это блюдо — настоящая находка для быстрого домашнего ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного. Сочетание картофеля, курицы и сливочного соуса делает его нежным, сочным и насыщенным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель сырой — 4 шт.;
- куриное филе — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- сметана или густой йогурт — 180 мл.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- карри — 0,5 ч. л.;
- приправа для картофеля — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель натереть на крупной терке, куриное филе нарезать небольшими кусочками.
- Добавить соль, перец, карри и приправу для картофеля.
- Отдельно смешать сметану или йогурт со специями, влить к картофелю и курице и хорошо перемешать.
- Лук нарезать тонкими полукольцами.
- Форму для запекания смазать маслом или маслом, выложить слой лука.
- Сверху распределить картофельно-куриную массу и выровнять.
- Накрыть фольгой и запекать до готовности, затем снять фольгу и подрумянить верх.
