"Золото", а не ужин: нужно просто натереть картофель и добавить филе

Курица и картофель.

Это блюдо — настоящая находка для быстрого домашнего ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного. Сочетание картофеля, курицы и сливочного соуса делает его нежным, сочным и насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель сырой — 4 шт.;

куриное филе — 300 г;

лук — 1 шт.;

сметана или густой йогурт — 180 мл.;

соль, черный перец — по вкусу;

карри — 0,5 ч. л.;

приправа для картофеля — по вкусу.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке, куриное филе нарезать небольшими кусочками. Добавить соль, перец, карри и приправу для картофеля. Отдельно смешать сметану или йогурт со специями, влить к картофелю и курице и хорошо перемешать. Лук нарезать тонкими полукольцами. Форму для запекания смазать маслом или маслом, выложить слой лука. Сверху распределить картофельно-куриную массу и выровнять. Накрыть фольгой и запекать до готовности, затем снять фольгу и подрумянить верх.

