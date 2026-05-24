Україна
Главная Вкус "Золото", а не ужин: нужно просто натереть картофель и добавить филе

"Золото", а не ужин: нужно просто натереть картофель и добавить филе

Дата публикации 24 мая 2026 15:04
Золото, а не ужин: нужно просто натереть картофель и добавить филе
Курица и картофель. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо — настоящая находка для быстрого домашнего ужина, когда хочется чего-то простого, но очень вкусного. Сочетание картофеля, курицы и сливочного соуса делает его нежным, сочным и насыщенным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель сырой — 4 шт.;
  • куриное филе — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сметана или густой йогурт — 180 мл.;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • карри — 0,5 ч. л.;
  • приправа для картофеля — по вкусу.
рецепт картоплі з куркою в духовці
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель натереть на крупной терке, куриное филе нарезать небольшими кусочками.
  2. Добавить соль, перец, карри и приправу для картофеля.
  3. Отдельно смешать сметану или йогурт со специями, влить к картофелю и курице и хорошо перемешать.
  4. Лук нарезать тонкими полукольцами.
  5. Форму для запекания смазать маслом или маслом, выложить слой лука.
  6. Сверху распределить картофельно-куриную массу и выровнять.
  7. Накрыть фольгой и запекать до готовности, затем снять фольгу и подрумянить верх.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
