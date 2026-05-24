"Золото", а не вечеря: потрібно просто натерти картоплю та додати філе
Дата публікації: 24 травня 2026 15:04
Ця страва — справжня знахідка для швидкої домашньої вечері, коли хочеться чогось простого, але дуже смачного. Поєднання картоплі, курки та вершкового соусу робить її ніжною, соковитою і насиченою.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля сира — 4 шт.;
- куряче філе — 300 г.;
- цибуля — 1 шт.;
- сметана або густий йогурт — 180 мл.;
- сіль, чорний перець — за смаком.;
- карі — 0,5 ч. л.;
- приправа для картоплі — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на великій тертці, куряче філе нарізати невеликими шматочками.
- Додати сіль, перець, карі та приправу для картоплі.
- Окремо змішати сметану або йогурт зі спеціями, влити до картоплі та курки й добре перемішати.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
- Форму для запікання змастити олією або маслом, викласти шар цибулі.
- Зверху розподілити картопляно-курячу масу та вирівняти.
- Накрити фольгою і запікати до готовності, потім зняти фольгу й підрум’янити верх.
