Головна Смак "Золото", а не вечеря: потрібно просто натерти картоплю та додати філе

"Золото", а не вечеря: потрібно просто натерти картоплю та додати філе

Дата публікації: 24 травня 2026 15:04
Золото, а не вечеря: потрібно просто натерти картоплю та додати філе
Курка та картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжня знахідка для швидкої домашньої вечері, коли хочеться чогось простого, але дуже смачного. Поєднання картоплі, курки та вершкового соусу робить її ніжною, соковитою і насиченою.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля сира — 4 шт.;
  • куряче філе — 300 г.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сметана або густий йогурт — 180 мл.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.;
  • карі — 0,5 ч. л.;
  • приправа для картоплі — за смаком.
рецепт картоплі з куркою в духовці
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю натерти на великій тертці, куряче філе нарізати невеликими шматочками.
  2. Додати сіль, перець, карі та приправу для картоплі.
  3. Окремо змішати сметану або йогурт зі спеціями, влити до картоплі та курки й добре перемішати.
  4. Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
  5. Форму для запікання змастити олією або маслом, викласти шар цибулі.
  6. Зверху розподілити картопляно-курячу масу та вирівняти.
  7. Накрити фольгою і запікати до готовності, потім зняти фольгу й підрум’янити верх.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
