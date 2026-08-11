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Салат "Серпнева квасоля": рецепт без майонезу і зайвої мороки

11 серпня 2026 12:04
Салат "Серпнева квасоля". Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Улітку особливо хочеться легких страв, які не потребують складного приготування. Цей салат саме з таких: мінімум інгредієнтів, проста заправка та яскравий смак. Стручкова квасоля робить його більш ситним, помідори додають соковитості, а сухарики — приємного хрускоту.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • стручкова квасоля — 200 г;
  • помідори — 2 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • сухарики — 15 г;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • кунжут — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка.
Салат зі квасолею та помідорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Стручкову квасолю протушкувати на сковороді 5–7 хвилин, щоб вона стала м’якою, але залишилася пружною. Охолодити.
  2. Цибулю нарізати тонкими смужками, помідори — невеликими часточками.
  3. З’єднати квасолю, помідори та цибулю. Додати сіль, полити оливковою олією й обережно перемішати.
  4. Перед подаванням посипати салат кунжутом і додати сухарики. Їх краще класти в останню мить, щоб вони залишилися хрумкими.

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