Салат "Серпнева квасоля": рецепт без майонезу і зайвої мороки
Улітку особливо хочеться легких страв, які не потребують складного приготування. Цей салат саме з таких: мінімум інгредієнтів, проста заправка та яскравий смак. Стручкова квасоля робить його більш ситним, помідори додають соковитості, а сухарики — приємного хрускоту.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- стручкова квасоля — 200 г;
- помідори — 2 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- сухарики — 15 г;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- кунжут — 1 ч. л.;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Стручкову квасолю протушкувати на сковороді 5–7 хвилин, щоб вона стала м’якою, але залишилася пружною. Охолодити.
- Цибулю нарізати тонкими смужками, помідори — невеликими часточками.
- З’єднати квасолю, помідори та цибулю. Додати сіль, полити оливковою олією й обережно перемішати.
- Перед подаванням посипати салат кунжутом і додати сухарики. Їх краще класти в останню мить, щоб вони залишилися хрумкими.
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