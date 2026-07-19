Салат з огірків "Базарний": рецепт на зиму з приправою "10 овочів"

Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться заготовити на зиму смачний салат із огірків без складних інгредієнтів, цей рецепт варто спробувати. Огірки залишаються хрусткими, цибуля — ніжною, а запашний кріп і овочева приправа надають заготівлі насиченого смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до картоплі, м'яса або каш.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

ріпчаста цибуля — 500 г;

кріп — 1 великий пучок;

приправа "10 овочів" — 30 г;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 120 г;

оцет 9% — 200 мл;

рафінована олія — 150 мл.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.

Салат з огірками на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 2–3 години, після чого нарізати кружальцями. Цибулю нарізати півкільцями, кріп дрібно посікти. Змішати овочі з приправою, сіллю, цукром, чорним перцем, оцтом та олією. Добре перемішати й залишити на 2–3 години, щоб огірки пустили сік. Розкласти салат разом із маринадом у стерилізовані банки та накрити кришками. Стерилізувати банки об'ємом 0,5 л приблизно 15 хвилин, а літрові — 20 хвилин після закипання води. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати салат у прохолодному темному місці.

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