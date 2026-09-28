Салат з порею, яблука та моркви: хрумка осіння закуска

Салат "Жовтень" №1 до всього: знадобиться порей, яблуко та морква
Ua ru
28 вересня 2026 12:04
Салат "Жовтень". Фото: smachnenke.com.ua
Салат готується за лічені хвилини та добре підходить як доповнення до м’ясних страв, гарнірів або простої домашньої вечері. Яблуко додає приємної свіжості, а порей — м’якого цибулевого смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- порей, біла частина — 1 великий;
- яблуко — 1 велике;
- морква — 1 велика;
- майонез — 1,5 ст. л.;
- густий натуральний йогурт — 1,5 ст. л.;
- негостра гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — з ½ лимона;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Тонко нарізати порей, обдати окропом і дати стекти воді.
- Моркву та яблуко натерти на великій тертці, яблуко збризнути лимонним соком.
- Змішати майонез, йогурт і гірчицю. Поєднати овочі з заправкою, посолити та поперчити.
- Поставити салат у холодильник на 15 хвилин, перед подачею перемішати.
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