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Головна Смак Салат "Жовтень" №1 до всього: знадобиться порей, яблуко та морква

Салат "Жовтень" №1 до всього: знадобиться порей, яблуко та морква

Ua ru
28 вересня 2026 12:04
Салат з порею, яблука та моркви: хрумка осіння закуска
Салат "Жовтень". Фото: smachnenke.com.ua

Салат готується за лічені хвилини та добре підходить як доповнення до м’ясних страв, гарнірів або простої домашньої вечері. Яблуко додає приємної свіжості, а порей — м’якого цибулевого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • порей, біла частина — 1 великий;
  • яблуко — 1 велике;
  • морква — 1 велика;
  • майонез — 1,5 ст. л.;
  • густий натуральний йогурт — 1,5 ст. л.;
  • негостра гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — з ½ лимона;
  • сіль і чорний перець — до смаку.
рецепт салата з яблуком
Салат з яблуком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Тонко нарізати порей, обдати окропом і дати стекти воді.
  2. Моркву та яблуко натерти на великій тертці, яблуко збризнути лимонним соком.
  3. Змішати майонез, йогурт і гірчицю. Поєднати овочі з заправкою, посолити та поперчити.
  4. Поставити салат у холодильник на 15 хвилин, перед подачею перемішати.

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морква салат яблука рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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