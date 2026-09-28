Салат з порею, яблука та моркви: хрумка осіння закуска

Салат "Жовтень". Фото: smachnenke.com.ua

Салат готується за лічені хвилини та добре підходить як доповнення до м’ясних страв, гарнірів або простої домашньої вечері. Яблуко додає приємної свіжості, а порей — м’якого цибулевого смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

порей, біла частина — 1 великий;

яблуко — 1 велике;

морква — 1 велика;

майонез — 1,5 ст. л.;

густий натуральний йогурт — 1,5 ст. л.;

негостра гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — з ½ лимона;

сіль і чорний перець — до смаку.

Салат з яблуком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Тонко нарізати порей, обдати окропом і дати стекти воді. Моркву та яблуко натерти на великій тертці, яблуко збризнути лимонним соком. Змішати майонез, йогурт і гірчицю. Поєднати овочі з заправкою, посолити та поперчити. Поставити салат у холодильник на 15 хвилин, перед подачею перемішати.

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