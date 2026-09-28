Салат из лука-порея, яблок и моркови: хрустящая осенняя закуска

Салат "Октябрь" №1 к чему угодно: понадобятся порей, яблоко и морковь
Ua ru
28 сентября 2026 12:04
Салат "Октябрь". Фото: smachnenke.com.ua
Салат готовится за считанные минуты и отлично подходит в качестве дополнения к мясным блюдам, гарнирам или простому домашнему ужину. Яблоко придает приятную свежесть, а порей — мягкий луковый вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- порей, белая часть — 1 большой;
- яблоко — 1 большое;
- морковь — 1 крупная;
- майонез — 1,5 ст. л.;
- густой натуральный йогурт — 1,5 ст. л.;
- неострая горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — из ½ лимона;
- соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Тонко нарезать порей, обдать кипятком и дать стечь воде.
- Морковь и яблоко натереть на крупной терке, яблоко сбрызнуть лимонным соком.
- Смешать майонез, йогурт и горчицу. Смешать овощи с заправкой, посолить и поперчить.
- Поставить салат в холодильник на 15 минут, перед подачей перемешать.
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