Салат из лука-порея, яблок и моркови: хрустящая осенняя закуска

Салат "Октябрь". Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовится за считанные минуты и отлично подходит в качестве дополнения к мясным блюдам, гарнирам или простому домашнему ужину. Яблоко придает приятную свежесть, а порей — мягкий луковый вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

порей, белая часть — 1 большой;

яблоко — 1 большое;

морковь — 1 крупная;

майонез — 1,5 ст. л.;

густой натуральный йогурт — 1,5 ст. л.;

неострая горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — из ½ лимона;

соль и черный перец — по вкусу.

Салат с яблоком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тонко нарезать порей, обдать кипятком и дать стечь воде. Морковь и яблоко натереть на крупной терке, яблоко сбрызнуть лимонным соком. Смешать майонез, йогурт и горчицу. Смешать овощи с заправкой, посолить и поперчить. Поставить салат в холодильник на 15 минут, перед подачей перемешать.

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