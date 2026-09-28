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Главная Вкус Салат "Октябрь" №1 к чему угодно: понадобятся порей, яблоко и морковь

Салат "Октябрь" №1 к чему угодно: понадобятся порей, яблоко и морковь

Ua ru
28 сентября 2026 12:04
Салат из лука-порея, яблок и моркови: хрустящая осенняя закуска
Салат "Октябрь". Фото: smachnenke.com.ua

Салат готовится за считанные минуты и отлично подходит в качестве дополнения к мясным блюдам, гарнирам или простому домашнему ужину. Яблоко придает приятную свежесть, а порей — мягкий луковый вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • порей, белая часть — 1 большой;
  • яблоко — 1 большое;
  • морковь — 1 крупная;
  • майонез — 1,5 ст. л.;
  • густой натуральный йогурт — 1,5 ст. л.;
  • неострая горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — из ½ лимона;
  • соль и черный перец — по вкусу.
рецепт салата з яблуком
Салат с яблоком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тонко нарезать порей, обдать кипятком и дать стечь воде.
  2. Морковь и яблоко натереть на крупной терке, яблоко сбрызнуть лимонным соком.
  3. Смешать майонез, йогурт и горчицу. Смешать овощи с заправкой, посолить и поперчить.
  4. Поставить салат в холодильник на 15 минут, перед подачей перемешать.

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морковь салат яблоки рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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