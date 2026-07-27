Швидкий пиріг з абрикосами "Золото": тісто замішується 4 хвилини
27 липня 2026 03:04
Пиріг з абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua
Цей пиріг з абрикосами стане справжньою знахідкою в сезон фруктів. Тісто готується буквально за кілька хвилин, а соковиті абрикоси роблять випічку ніжною, ароматною та неймовірно смачною. Ідеальний десерт до чаю для всієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- вершкове масло — 90 г;
- борошно — 2 склянки;
- цукор — 1 склянка;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- розпушувач — 10 г;
- ванільний цукор або ванілін — до смаку;
- абрикоси — за розміром форми;
- цукрова пудра — за бажанням.
Спосіб приготування
- Яйця збити з цукром до пишності, додати сметану, розтоплене масло та ваніль.
- Поступово додати борошно з розпушувачем і замішати однорідне тісто.
- Абрикоси помити, розділити навпіл і видалити кісточки.
- Форму застелити пергаментом, викласти абрикоси зрізом догори та залити їх тістом.
- Випікати пиріг при 180 °C приблизно 30–35 хвилин до сухої шпажки.
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