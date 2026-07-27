Швидкий пиріг з абрикосами "Золото": тісто замішується 4 хвилини

Пиріг з абрикосами. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Цей пиріг з абрикосами стане справжньою знахідкою в сезон фруктів. Тісто готується буквально за кілька хвилин, а соковиті абрикоси роблять випічку ніжною, ароматною та неймовірно смачною. Ідеальний десерт до чаю для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 90 г;

борошно — 2 склянки;

цукор — 1 склянка;

яйця — 3 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

розпушувач — 10 г;

ванільний цукор або ванілін — до смаку;

абрикоси — за розміром форми;

цукрова пудра — за бажанням.

Тісто та абрикоси. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром до пишності, додати сметану, розтоплене масло та ваніль. Поступово додати борошно з розпушувачем і замішати однорідне тісто. Абрикоси помити, розділити навпіл і видалити кісточки. Форму застелити пергаментом, викласти абрикоси зрізом догори та залити їх тістом. Випікати пиріг при 180 °C приблизно 30–35 хвилин до сухої шпажки.

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