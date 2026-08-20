Томатна галета з сирним тістом: проста домашня випічка

Сирна галета. Фото: кадр з відео

Цю галету варто спробувати в сезон помідорів: вона готується нескладно, виглядає апетитно, а поєднання ніжного сирного тіста, томатів і розплавленої моцарели робить випічку особливо смачною. Чудовий варіант приготування на сніданок, обід чи вечерю.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 180 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло — 30 г;

борошно — 120 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

помідори — 2–3 шт.;

моцарела — 100–150 г;

кетчуп або вершковий сир — 2 ст. л.;

сухий часник, прованські трави та сіль — до смаку.

Для змащування:

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жовток — 1 шт.

Для соусу:

томатна паста — 1–2 ст. л.;

олія — 1 ч. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль і чорний перець — до смаку;

кілька крапель окропу.

Помідори та моцарела. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кисломолочний сир змішати з яйцем і сіллю. Додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто й прибрати його в холодильник на час підготовки начинки. Помідори нарізати кружальцями, моцарелу — тонкими скибочками. Тісто викласти на пергамент і сформувати круг. У центрі розподілити кетчуп або вершковий сир, залишаючи вільними краї. Зверху викласти помідори та сир, посипати сіллю, сухим часником і прованськими травами. Краї тіста загорнути всередину, формуючи бортики. Змастити їх жовтком. Випікати галету при 180 °C приблизно 25–30 хвилин, до рум’яної скоринки. Для домашнього соусу змішати томатну пасту з олією, подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати трохи окропу й перемішати. Готову галету трохи охолодити та подавати теплою.

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