Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Сирна галета з помідорами за 25 хвилин: рецепт на обід або перекус

Сирна галета з помідорами за 25 хвилин: рецепт на обід або перекус

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 13:44
Томатна галета з сирним тістом: проста домашня випічка
Сирна галета. Фото: кадр з відео

Цю галету варто спробувати в сезон помідорів: вона готується нескладно, виглядає апетитно, а поєднання ніжного сирного тіста, томатів і розплавленої моцарели робить випічку особливо смачною. Чудовий варіант приготування на сніданок, обід чи вечерю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • помідори — 2–3 шт.;
  • моцарела — 100–150 г;
  • кетчуп або вершковий сир — 2 ст. л.;
  • сухий часник, прованські трави та сіль — до смаку.

Для змащування:

Читайте також:
  • жовток — 1 шт.

Для соусу:

  • томатна паста — 1–2 ст. л.;
  • олія — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • кілька крапель окропу.
рецепт сирної галети з помідорами
Помідори та моцарела. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир змішати з яйцем і сіллю. Додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто й прибрати його в холодильник на час підготовки начинки.
  2. Помідори нарізати кружальцями, моцарелу — тонкими скибочками.
  3. Тісто викласти на пергамент і сформувати круг. У центрі розподілити кетчуп або вершковий сир, залишаючи вільними краї.
  4. Зверху викласти помідори та сир, посипати сіллю, сухим часником і прованськими травами.
  5. Краї тіста загорнути всередину, формуючи бортики. Змастити їх жовтком.
  6. Випікати галету при 180 °C приблизно 25–30 хвилин, до рум’яної скоринки.
  7. Для домашнього соусу змішати томатну пасту з олією, подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати трохи окропу й перемішати.
  8. Готову галету трохи охолодити та подавати теплою.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

помідор рецепт кисломолочний сир
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації