Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Сырная галета с помидорами за 25 минут: рецепт на обед или перекус

Сырная галета с помидорами за 25 минут: рецепт на обед или перекус

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:44
Томатная галета с творожным тестом: простая домашняя выпечка
Сырная галетка. Фото: кадр из видео

Эту галету стоит попробовать в сезон помидоров: она готовится легко, выглядит аппетитно, а сочетание нежного творожного теста, помидоров и расплавленной моцареллы делает выпечку особенно вкусной. Отличный вариант для завтрака, обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 180 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • помидоры — 2–3 шт.;
  • моцарелла — 100–150 г;
  • кетчуп или сливочный сыр — 2 ст. л.;
  • сухой чеснок, прованские травы и соль — по вкусу.

Для смазывания:

Читайте также:
  • желток — 1 шт.

Для соуса:

  • томатная паста — 1–2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • несколько капель кипятка.
рецепт сирної галети з помідорами
Помидоры и моцарелла. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать творог с яйцом и солью. Добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и убрать его в холодильник на время приготовления начинки.
  2. Помидоры нарезать кружочками, моцареллу — тонкими ломтиками.
  3. Тесто выложить на пергамент и сформировать круг. В центре распределить кетчуп или сливочный сыр, оставляя края свободными.
  4. Сверху выложить помидоры и сыр, посыпать солью, сухим чесноком и прованскими травами.
  5. Края теста завернуть внутрь, формируя бортики. Смазать их желтком.
  6. Выпекать галету при 180 °C примерно 25–30 минут, до румяной корочки.
  7. Для домашнего соуса смешать томатную пасту с маслом, измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить немного кипятка и перемешать.
  8. Готовую галету немного остудить и подавать тёплой.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки

Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.

Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.

Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.

помидор рецепт творог
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации