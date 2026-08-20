Томатная галета с творожным тестом: простая домашняя выпечка

Сырная галетка. Фото: кадр из видео

Эту галету стоит попробовать в сезон помидоров: она готовится легко, выглядит аппетитно, а сочетание нежного творожного теста, помидоров и расплавленной моцареллы делает выпечку особенно вкусной. Отличный вариант для завтрака, обеда или ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог — 180 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

помидоры — 2–3 шт.;

моцарелла — 100–150 г;

кетчуп или сливочный сыр — 2 ст. л.;

сухой чеснок, прованские травы и соль — по вкусу.

Для смазывания:

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желток — 1 шт.

Для соуса:

томатная паста — 1–2 ст. л.;

растительное масло — 1 ч. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и черный перец — по вкусу;

несколько капель кипятка.

Помидоры и моцарелла. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать творог с яйцом и солью. Добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и убрать его в холодильник на время приготовления начинки. Помидоры нарезать кружочками, моцареллу — тонкими ломтиками. Тесто выложить на пергамент и сформировать круг. В центре распределить кетчуп или сливочный сыр, оставляя края свободными. Сверху выложить помидоры и сыр, посыпать солью, сухим чесноком и прованскими травами. Края теста завернуть внутрь, формируя бортики. Смазать их желтком. Выпекать галету при 180 °C примерно 25–30 минут, до румяной корочки. Для домашнего соуса смешать томатную пасту с маслом, измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить немного кипятка и перемешать. Готовую галету немного остудить и подавать тёплой.

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