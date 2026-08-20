Томатная галета с творожным тестом: простая домашняя выпечка

Сырная галета с помидорами за 25 минут: рецепт на обед или перекус
Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:44
Сырная галетка. Фото: кадр из видео
Эту галету стоит попробовать в сезон помидоров: она готовится легко, выглядит аппетитно, а сочетание нежного творожного теста, помидоров и расплавленной моцареллы делает выпечку особенно вкусной. Отличный вариант для завтрака, обеда или ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог — 180 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 30 г;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- помидоры — 2–3 шт.;
- моцарелла — 100–150 г;
- кетчуп или сливочный сыр — 2 ст. л.;
- сухой чеснок, прованские травы и соль — по вкусу.
Для смазывания:
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- желток — 1 шт.
Для соуса:
- томатная паста — 1–2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и черный перец — по вкусу;
- несколько капель кипятка.
Способ приготовления
- Смешать творог с яйцом и солью. Добавить растопленное масло, муку и разрыхлитель, замесить мягкое тесто и убрать его в холодильник на время приготовления начинки.
- Помидоры нарезать кружочками, моцареллу — тонкими ломтиками.
- Тесто выложить на пергамент и сформировать круг. В центре распределить кетчуп или сливочный сыр, оставляя края свободными.
- Сверху выложить помидоры и сыр, посыпать солью, сухим чесноком и прованскими травами.
- Края теста завернуть внутрь, формируя бортики. Смазать их желтком.
- Выпекать галету при 180 °C примерно 25–30 минут, до румяной корочки.
- Для домашнего соуса смешать томатную пасту с маслом, измельченным чесноком, солью и перцем. Добавить немного кипятка и перемешать.
- Готовую галету немного остудить и подавать тёплой.
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