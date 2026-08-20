Сирна галета з помідорами за 25 хвилин: рецепт на обід або перекус
20 серпня 2026 13:44
Сирна галета. Фото: кадр з відео
Цю галету варто спробувати в сезон помідорів: вона готується нескладно, виглядає апетитно, а поєднання ніжного сирного тіста, томатів і розплавленої моцарели робить випічку особливо смачною. Чудовий варіант приготування на сніданок, обід чи вечерю.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 180 г;
- яйце — 1 шт.;
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 120 г;
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- помідори — 2–3 шт.;
- моцарела — 100–150 г;
- кетчуп або вершковий сир — 2 ст. л.;
- сухий часник, прованські трави та сіль — до смаку.
Для змащування:
- жовток — 1 шт.
Для соусу:
- томатна паста — 1–2 ст. л.;
- олія — 1 ч. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- кілька крапель окропу.
Спосіб приготування
- Кисломолочний сир змішати з яйцем і сіллю. Додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто й прибрати його в холодильник на час підготовки начинки.
- Помідори нарізати кружальцями, моцарелу — тонкими скибочками.
- Тісто викласти на пергамент і сформувати круг. У центрі розподілити кетчуп або вершковий сир, залишаючи вільними краї.
- Зверху викласти помідори та сир, посипати сіллю, сухим часником і прованськими травами.
- Краї тіста загорнути всередину, формуючи бортики. Змастити їх жовтком.
- Випікати галету при 180 °C приблизно 25–30 хвилин, до рум’яної скоринки.
- Для домашнього соусу змішати томатну пасту з олією, подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати трохи окропу й перемішати.
- Готову галету трохи охолодити та подавати теплою.
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