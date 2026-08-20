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Сирна галета з помідорами за 25 хвилин: рецепт на обід або перекус

20 серпня 2026 13:44
Сирна галета. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак
Редактор

Цю галету варто спробувати в сезон помідорів: вона готується нескладно, виглядає апетитно, а поєднання ніжного сирного тіста, томатів і розплавленої моцарели робить випічку особливо смачною. Чудовий варіант приготування на сніданок, обід чи вечерю. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 180 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • помідори — 2–3 шт.;
  • моцарела — 100–150 г;
  • кетчуп або вершковий сир — 2 ст. л.;
  • сухий часник, прованські трави та сіль — до смаку.

Для змащування:

  • жовток — 1 шт.

Для соусу:

  • томатна паста — 1–2 ст. л.;
  • олія — 1 ч. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • кілька крапель окропу.
Помідори та моцарела. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир змішати з яйцем і сіллю. Додати розтоплене масло, борошно та розпушувач, замісити м’яке тісто й прибрати його в холодильник на час підготовки начинки.
  2. Помідори нарізати кружальцями, моцарелу — тонкими скибочками.
  3. Тісто викласти на пергамент і сформувати круг. У центрі розподілити кетчуп або вершковий сир, залишаючи вільними краї.
  4. Зверху викласти помідори та сир, посипати сіллю, сухим часником і прованськими травами.
  5. Краї тіста загорнути всередину, формуючи бортики. Змастити їх жовтком.
  6. Випікати галету при 180 °C приблизно 25–30 хвилин, до рум’яної скоринки.
  7. Для домашнього соусу змішати томатну пасту з олією, подрібненим часником, сіллю та перцем. Додати трохи окропу й перемішати.
  8. Готову галету трохи охолодити та подавати теплою.

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