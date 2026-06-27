Ru
Головна Смак Сирники на сніданок за 20 хвилин: рецепт без борошна та манки

Сирники на сніданок за 20 хвилин: рецепт без борошна та манки

27 червня 2026 05:04
Сирники на сніданок. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Ці сирники стануть чудовим варіантом для швидкого та поживного сніданку. Завдяки насінню чіа вони добре тримають форму без борошна й манки, а всередині залишаються ніжними, м'якими та дуже смачними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 300 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • насіння чіа — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.
Смажені сирники. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кисломолочний сир добре розім'яти виделкою або перебити блендером до однорідної консистенції. 
  2. Додати яйце, сіль і цукор, ретельно перемішати.
  3. Додати насіння чіа та залишити масу на кілька хвилин, щоб воно набухло.
  4. Сформувати невеликі сирники. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії та обсмажити сирники з обох боків до золотистої скоринки.
  5. Подавати гарячими з натуральним йогуртом, медом, сметаною або свіжими ягодами.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань.