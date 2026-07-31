Сніданок № 1 на літо за 5 хвилин: просто натерти кабачки та додати яйця
31 липня 2026 05:04
Терті кабачки та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Кабачки чудово підходять для швидких домашніх страв, адже з них можна приготувати не лише оладки. Такі млинці виходять ніжними, ароматними та дуже апетитними, а сирна начинка з зеленню додає їм особливого смаку. Ідеальний варіант для сніданку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки — 500 г;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- молоко — 300 мл;
- борошно — 250 г;
- твердий сир — 150 г;
- шинка — за бажанням;
- кріп — невеликий пучок;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на великій тертці, цибулю подрібнити.
- Додати яйця, молоко, сіль, перець і поступово всипати борошно. Перемішати до отримання однорідного тіста.
- На злегка змащеній олією сковороді смажити кабачкові млинці під кришкою до золотистої скоринки з обох боків.
- Для начинки натерти сир, змішати його з подрібненим кропом. За бажанням додати нарізану шинку.
- Викласти начинку на половину млинця, накрити другою половиною та прогріти ще кілька хвилин.
- Готові кабачкові млинці подавати гарячими. Вони виходять ніжними всередині, з апетитною скоринкою та насиченим смаком.
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