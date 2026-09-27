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Головна Смак Справжня домашня бастурма: в'ялені м'ясо за копійки

Справжня домашня бастурма: в'ялені м'ясо за копійки

Ua ru
27 вересня 2026 15:04
Домашня бастурма з яловичини: простий рецепт в’яленого м’яса
Домашня бастурма. Фото: кадр з відео

Домашня бастурма стане чудовою м’ясною закускою, яку можна приготувати без спеціального обладнання. Головне — правильно підготувати яловичину, дотриматися пропорції солі та забезпечити належні умови зберігання під час в’ялення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яловичина без плівок і жилок — 750 г.

Для соляної суміші:

  • сіль кухонна — 15 г на 1 кг м’яса;
  • нітритна сіль — 10 г на 1 кг м’яса.

Для пряної суміші:

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  • часниковий перець — 0,5 ч. л.;
  • коріандр у зернах — 0,5 ч. л.;
  • пажитник — 1 ч. л.;
  • солодка паприка — 0,5 ч. л.;
  • каєнський перець — 1/3 ч. л.;
  • білий перець горошком — дрібка.
рецепт домашньої бастурми
Шматочки м'яса. Фото: кадр з відео. 

Спосіб приготування

  1. Зачистити яловичину від плівок і жилок, промити та ретельно обсушити.
  2. Змішати кухонну й нітритну сіль у зазначеній пропорції, натерти м’ясо з усіх боків.
  3. Змішати спеції та рівномірно натерти ними яловичину, добре втираючи пряну суміш у поверхню.
  4. Викласти м’ясо на тарілку так, щоб шматки не торкалися один одного.
  5. Залишити в холодильнику приблизно на 10 днів, щодня перевертаючи для рівномірного підсихання.
  6. Готову бастурму нарізати тонкими скибочками та подавати як закуску.
  7. Для в’яленого м’яса важливо використовувати свіжу якісну яловичину та точно дотримуватися рецептури солі й умов зберігання.

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м'ясо рецепт бастурма закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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