Домашня бастурма з яловичини: простий рецепт в’яленого м’яса

Справжня домашня бастурма: в'ялені м'ясо за копійки
Ua ru
27 вересня 2026 15:04
Домашня бастурма. Фото: кадр з відео
Домашня бастурма стане чудовою м’ясною закускою, яку можна приготувати без спеціального обладнання. Головне — правильно підготувати яловичину, дотриматися пропорції солі та забезпечити належні умови зберігання під час в’ялення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яловичина без плівок і жилок — 750 г.
Для соляної суміші:
- сіль кухонна — 15 г на 1 кг м’яса;
- нітритна сіль — 10 г на 1 кг м’яса.
Для пряної суміші:
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- часниковий перець — 0,5 ч. л.;
- коріандр у зернах — 0,5 ч. л.;
- пажитник — 1 ч. л.;
- солодка паприка — 0,5 ч. л.;
- каєнський перець — 1/3 ч. л.;
- білий перець горошком — дрібка.
Спосіб приготування
- Зачистити яловичину від плівок і жилок, промити та ретельно обсушити.
- Змішати кухонну й нітритну сіль у зазначеній пропорції, натерти м’ясо з усіх боків.
- Змішати спеції та рівномірно натерти ними яловичину, добре втираючи пряну суміш у поверхню.
- Викласти м’ясо на тарілку так, щоб шматки не торкалися один одного.
- Залишити в холодильнику приблизно на 10 днів, щодня перевертаючи для рівномірного підсихання.
- Готову бастурму нарізати тонкими скибочками та подавати як закуску.
- Для в’яленого м’яса важливо використовувати свіжу якісну яловичину та точно дотримуватися рецептури солі й умов зберігання.
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