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Главная Вкус Настоящая домашняя бастурма: вяленое мясо за копейки

Настоящая домашняя бастурма: вяленое мясо за копейки

Ua ru
27 сентября 2026 15:04
Домашняя бастурма из говядины: простой рецепт вяленого мяса
Домашняя бастурма. Фото: кадр из видео

Домашняя бастурма станет отличной мясной закуской, которую можно приготовить без специального оборудования. Главное — правильно подготовить говядину, соблюсти пропорции соли и обеспечить надлежащие условия хранения во время вяления.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • говядина без плёнок и жилок — 750 г.

Для соляной смеси:

  • поваренная соль — 15 г на 1 кг мяса;
  • нитритная соль — 10 г на 1 кг мяса.

Для пряной смеси:

Читайте также:
  • чесночный перец — 0,5 ч. л.;
  • кориандр в зернах — 0,5 ч. л.;
  • пажитник — 1 ч. л.;
  • сладкая паприка — 0,5 ч. л.;
  • кайенский перец — 1/3 ч. л.;
  • белый перец горошком — щепотка.
рецепт домашньої бастурми
Кусочки мяса. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

  1. Очистить говядину от пленок и жилок, промыть и тщательно обсушить.
  2. Смешать поваренную и нитритную соль в указанной пропорции, натереть мясо со всех сторон.
  3. Смешать специи и равномерно натереть ими говядину, хорошо втирая пряную смесь в поверхность.
  4. Выложить мясо на тарелку так, чтобы куски не соприкасались друг с другом.
  5. Оставить в холодильнике примерно на 10 дней, ежедневно переворачивая для равномерного подсыхания.
  6. Готовую бастурму нарезать тонкими ломтиками и подавать в качестве закуски.
  7. Для вяленого мяса важно использовать свежую качественную говядину и точно соблюдать рецептуру соли и условия хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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