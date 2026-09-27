Домашняя бастурма из говядины: простой рецепт вяленого мяса

Настоящая домашняя бастурма: вяленое мясо за копейки
Ua ru
27 сентября 2026 15:04
Домашняя бастурма. Фото: кадр из видео
Домашняя бастурма станет отличной мясной закуской, которую можно приготовить без специального оборудования. Главное — правильно подготовить говядину, соблюсти пропорции соли и обеспечить надлежащие условия хранения во время вяления.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- говядина без плёнок и жилок — 750 г.
Для соляной смеси:
- поваренная соль — 15 г на 1 кг мяса;
- нитритная соль — 10 г на 1 кг мяса.
Для пряной смеси:
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- чесночный перец — 0,5 ч. л.;
- кориандр в зернах — 0,5 ч. л.;
- пажитник — 1 ч. л.;
- сладкая паприка — 0,5 ч. л.;
- кайенский перец — 1/3 ч. л.;
- белый перец горошком — щепотка.
Способ приготовления
- Очистить говядину от пленок и жилок, промыть и тщательно обсушить.
- Смешать поваренную и нитритную соль в указанной пропорции, натереть мясо со всех сторон.
- Смешать специи и равномерно натереть ими говядину, хорошо втирая пряную смесь в поверхность.
- Выложить мясо на тарелку так, чтобы куски не соприкасались друг с другом.
- Оставить в холодильнике примерно на 10 дней, ежедневно переворачивая для равномерного подсыхания.
- Готовую бастурму нарезать тонкими ломтиками и подавать в качестве закуски.
- Для вяленого мяса важно использовать свежую качественную говядину и точно соблюдать рецептуру соли и условия хранения.
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