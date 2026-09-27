Домашняя бастурма из говядины: простой рецепт вяленого мяса

Домашняя бастурма. Фото: кадр из видео

Домашняя бастурма станет отличной мясной закуской, которую можно приготовить без специального оборудования. Главное — правильно подготовить говядину, соблюсти пропорции соли и обеспечить надлежащие условия хранения во время вяления.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

говядина без плёнок и жилок — 750 г.

Для соляной смеси:

поваренная соль — 15 г на 1 кг мяса;

нитритная соль — 10 г на 1 кг мяса.

Для пряной смеси:

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чесночный перец — 0,5 ч. л.;

кориандр в зернах — 0,5 ч. л.;

пажитник — 1 ч. л.;

сладкая паприка — 0,5 ч. л.;

кайенский перец — 1/3 ч. л.;

белый перец горошком — щепотка.

Кусочки мяса. Фото: кадр из видео.

Способ приготовления

Очистить говядину от пленок и жилок, промыть и тщательно обсушить. Смешать поваренную и нитритную соль в указанной пропорции, натереть мясо со всех сторон. Смешать специи и равномерно натереть ими говядину, хорошо втирая пряную смесь в поверхность. Выложить мясо на тарелку так, чтобы куски не соприкасались друг с другом. Оставить в холодильнике примерно на 10 дней, ежедневно переворачивая для равномерного подсыхания. Готовую бастурму нарезать тонкими ломтиками и подавать в качестве закуски. Для вяленого мяса важно использовать свежую качественную говядину и точно соблюдать рецептуру соли и условия хранения.

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