Суп з сочевицею по-середземноморськи: знадобиться 200 г крупи
8 липня 2026 14:04
Суп з сочевицею. Фото: кадр з відео
Цей суп із сочевицею — чудовий варіант для тих, хто любить ситні, але легкі страви з яскравим смаком. Ніжна сочевиця, соковиті томати, ароматні спеції та солонувата фета створюють гармонійне поєднання, яке переносить у атмосферу сонячного Середземномор’я. Такий обід зігріває, добре насичує і точно урізноманітнить звичне меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сочевиця — 200 г;
- помідори чері — 150–200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- фета — 150 г;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- часник — 1–3 зубчики;
- цедра лимона — 1 ч. л. з гіркою;
- лимонний сік — з ⅓–½ лимона;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- італійські трави — 1 ч. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- петрушка — за смаком;
- вода або бульйон — 2 л.
Спосіб приготування
- Цибулю та моркву нарізати, обсмажити до м’якості.
- Додати подрібнений часник, томатну пасту, копчену паприку та італійські трави, перемішати й прогріти кілька хвилин.
- Додати промиту сочевицю, залити водою або бульйоном і варити до готовності крупи.
- Додати помідори чері, лимонну цедру та сік, приправити сіллю й перцем.
- Перед подачею додати шматочки фети та свіжу петрушку.
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