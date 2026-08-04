"Царська" намазка на сніданок за 10 хвилин: знадобиться 5 варених яєць

Намазка з яйцями та тунцем. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Якщо хочеться швидко приготувати щось смачне та ситне, ця намазка стане справжньою знахідкою. Просте поєднання доступних продуктів дарує ніжний смак і соковиту текстуру, а на приготування знадобиться лише кілька хвилин.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

варені яйця — 4–5 шт.;

консервований тунець — 150 г;

вершковий сир — 1 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

французька гірчиця — 2 ч. л.;

червона цибуля — 40 г;

свіжий або маринований огірок — 80 г;

кріп — невеликий пучок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця натерти на тертці, додати консервований тунець і добре розім'яти виделкою. Покласти вершковий сир, майонез і французьку гірчицю, після чого ретельно перемішати до однорідності. Червону цибулю, огірок і кріп дрібно нарізати. Додати до яєчно-рибної маси, приправити сіллю та чорним перцем, ще раз добре перемішати. Готову намазку подати зі свіжим хлібом, батоном, грінками або тостами.

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