Універсальний десерт без випічки: рецепт на літо з різними начинками

Десерт без випічки. Фото: gospodynka.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Такий десерт особливо добре підходить для літа, коли не хочеться вмикати духовку. Хрустка основа, ніжна сирна начинка та соковиті ягоди чудово поєднуються, а приготування займає зовсім небагато часу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печиво — 250 г;

вершкове масло — 110 г;

кисломолочний сир — 350 г;

сметана або грецький йогурт — 300 г;

цукор — 120 г;

ванільний цукор — 10 г;

желатин — 20 г;

холодна вода — 50 мл.;

смородина або інші ягоди — 150–200 г.

Приготування десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Печиво подрібнити на крихту, змішати з розтопленим маслом. Викласти у форму 25×11 см, застелену пергаментом, добре утрамбувати та сформувати бортики. Поставити основу в морозильну камеру. Желатин залити холодною водою та залишити для набухання. Сир змішати зі сметаною, цукром і ванільним цукром до однорідної маси. Желатин розтопити, не доводячи до кипіння, та швидко вмішати в сирну начинку. На охолоджену основу вилити частину крему, розкласти ягоди та залити рештою начинки. Зверху додати ще трохи ягід. Поставити десерт у холодильник на 2–3 години до повного застигання. Для начинки можна брати смородину, малину, полуницю, чорницю або шматочки фруктів.

У результаті виходить ніжний, прохолодний і красивий десерт, який чудово підходить до літнього чаювання.

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