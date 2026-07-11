Вечеря "Все в одній сковороді": рецепт гречки 3 в 1
11 липня 2026 12:04
Приготування гречки. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться приготувати поживну домашню вечерю без великої кількості посуду, ця страва стане чудовим рішенням. Гречка, м’ясо, картопля та овочі готуються разом, завдяки чому крупа набуває насиченого смаку й неймовірного аромату. Такий варіант ідеально підходить для буденного меню та завжди виходить ситним.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- олія — 100 мл.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- м’ясо (свинина, яловичина або курятина) — 500 г;
- морква — 350 г (2 шт.);
- картопля — 1 велика шт.;
- гречана крупа — 600 г;
- вода — приблизно 700 мл.;
- помідори — 3 шт.;
- зелень свіжа — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Розігріти в глибокій сковороді олію, додати нарізану кубиками цибулю та обсмажити до прозорості.
- Викласти шматочки м’яса, посолити та готувати до легкої рум’яної скоринки.
- Додати нарізану моркву та картоплю, перемішати.
- Влити гарячу воду, накрити кришкою та тушкувати приблизно 30 хвилин, поки м’ясо не стане м’яким.
- Промити гречку та викласти зверху на м’ясо й овочі.
- Долити гарячу воду, щоб вона покривала крупу приблизно на 2 см.
- Накрити кришкою та готувати на мінімальному вогні близько 20 хвилин, поки гречка не вбере рідину.
- Для подачі нарізати другу цибулину, помідори та зелень, перемішати й подати як свіжий салат до готової страви. Гречку подавати гарячою.
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