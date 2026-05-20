Вершкова молода картопля, яку просять ще і ще: рецепт гарніра
Дата публікації: 20 травня 2026 15:04
Молода картопля. Фото: smachnenke.com.ua
Ця страва — саме той випадок, коли простий гарнір легко перетворюється на головну зірку столу. Молода картопля виходить особливо ніжною завдяки правильному відварюванню зі спеціями, а вершковий соус робить її м’якою, ароматною і насиченою. Обсмажена цибуля додає легку солодкість і глибину смаку, а часник і кріп завершують композицію свіжими нотами.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода картопля — 1–1,3 кг.;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- перець чорний горошком — 5–6 шт.;
- сіль — за смаком.;
- вершкове масло — 70 г.;
- олія — 1–2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершки жирні — 100 г.;
- часник — 2 зубчики.;
- кріп — за смаком.;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоду картоплю ретельно вимити та відварити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до м’якості.
- На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
- Додати вершки, додати сіль, перець і подрібнений часник, прогріти до однорідного ароматного соусу.
- Відварену картоплю додати в соус і обережно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий вершковою масою.
- Прогріти ще кілька хвилин, додати свіжий кріп і одразу подавати.
