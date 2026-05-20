Вершкова молода картопля, яку просять ще і ще: рецепт гарніра

Дата публікації: 20 травня 2026 15:04
Молода картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — саме той випадок, коли простий гарнір легко перетворюється на головну зірку столу. Молода картопля виходить особливо ніжною завдяки правильному відварюванню зі спеціями, а вершковий соус робить її м’якою, ароматною і насиченою. Обсмажена цибуля додає легку солодкість і глибину смаку, а часник і кріп завершують композицію свіжими нотами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода картопля — 1–1,3 кг.;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • перець чорний горошком — 5–6 шт.;
  • сіль — за смаком.;
  • вершкове масло — 70 г.;
  • олія — 1–2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • вершки жирні — 100 г.;
  • часник — 2 зубчики.;
  • кріп — за смаком.;
  • перець чорний мелений — за смаком.
Соус для картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоду картоплю ретельно вимити та відварити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до м’якості.
  2. На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
  3. Додати вершки, додати сіль, перець і подрібнений часник, прогріти до однорідного ароматного соусу.
  4. Відварену картоплю додати в соус і обережно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий вершковою масою.
  5. Прогріти ще кілька хвилин, додати свіжий кріп і одразу подавати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
