Вершкова молода картопля, яку просять ще і ще: рецепт гарніра

Молода картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — саме той випадок, коли простий гарнір легко перетворюється на головну зірку столу. Молода картопля виходить особливо ніжною завдяки правильному відварюванню зі спеціями, а вершковий соус робить її м’якою, ароматною і насиченою. Обсмажена цибуля додає легку солодкість і глибину смаку, а часник і кріп завершують композицію свіжими нотами.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода картопля — 1–1,3 кг.;

лавровий лист — 1–2 шт.;

перець чорний горошком — 5–6 шт.;

сіль — за смаком.;

вершкове масло — 70 г.;

олія — 1–2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

вершки жирні — 100 г.;

часник — 2 зубчики.;

кріп — за смаком.;

перець чорний мелений — за смаком.

Соус для картоплі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоду картоплю ретельно вимити та відварити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком до м’якості. На сковороді розігріти олію разом із вершковим маслом та обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додати вершки, додати сіль, перець і подрібнений часник, прогріти до однорідного ароматного соусу. Відварену картоплю додати в соус і обережно перемішати, щоб кожен шматочок був покритий вершковою масою. Прогріти ще кілька хвилин, додати свіжий кріп і одразу подавати.

