Главная Вкус Сливочный молодой картофель, который просят еще и еще: рецепт гарнира

Сливочный молодой картофель, который просят еще и еще: рецепт гарнира

Дата публикации 20 мая 2026 15:04
Молодой картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — именно тот случай, когда простой гарнир легко превращается в главную звезду стола. Молодой картофель получается особенно нежным благодаря правильному отвариванию со специями, а сливочный соус делает его мягким, ароматным и насыщенным. Обжаренный лук добавляет легкую сладость и глубину вкуса, а чеснок и укроп завершают композицию свежими нотами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодой картофель — 1-1,3 кг;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • перец черный горошком — 5-6 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • сливочное масло — 70 г;
  • растительное масло — 1-2 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • сливки жирные — 100 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.
Соус для картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молодой картофель тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости.
  2. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  3. Добавить сливки, добавить соль, перец и измельченный чеснок, прогреть до однородного ароматного соуса.
  4. Отваренный картофель добавить в соус и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт сливочной массой.
  5. Прогреть еще несколько минут, добавить свежий укроп и сразу подавать.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
