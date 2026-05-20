Сливочный молодой картофель, который просят еще и еще: рецепт гарнира
Дата публикации 20 мая 2026 15:04
Молодой картофель. Фото: smachnenke.com.ua
Это блюдо — именно тот случай, когда простой гарнир легко превращается в главную звезду стола. Молодой картофель получается особенно нежным благодаря правильному отвариванию со специями, а сливочный соус делает его мягким, ароматным и насыщенным. Обжаренный лук добавляет легкую сладость и глубину вкуса, а чеснок и укроп завершают композицию свежими нотами.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодой картофель — 1-1,3 кг;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- перец черный горошком — 5-6 шт.;
- соль — по вкусу;
- сливочное масло — 70 г;
- растительное масло — 1-2 ст. л.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливки жирные — 100 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодой картофель тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости.
- На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
- Добавить сливки, добавить соль, перец и измельченный чеснок, прогреть до однородного ароматного соуса.
- Отваренный картофель добавить в соус и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт сливочной массой.
- Прогреть еще несколько минут, добавить свежий укроп и сразу подавать.
