Сливочный молодой картофель, который просят еще и еще: рецепт гарнира

Молодой картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — именно тот случай, когда простой гарнир легко превращается в главную звезду стола. Молодой картофель получается особенно нежным благодаря правильному отвариванию со специями, а сливочный соус делает его мягким, ароматным и насыщенным. Обжаренный лук добавляет легкую сладость и глубину вкуса, а чеснок и укроп завершают композицию свежими нотами.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодой картофель — 1-1,3 кг;

лавровый лист — 1-2 шт.;

перец черный горошком — 5-6 шт.;

соль — по вкусу;

сливочное масло — 70 г;

растительное масло — 1-2 ст. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

сливки жирные — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

укроп — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Соус для картофеля. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молодой картофель тщательно вымыть и отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до мягкости. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить сливки, добавить соль, перец и измельченный чеснок, прогреть до однородного ароматного соуса. Отваренный картофель добавить в соус и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт сливочной массой. Прогреть еще несколько минут, добавить свежий укроп и сразу подавать.

