Відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо

Відбивні з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків обов'язково приготуйте цю незвичайну страву, яка легко стане фаворитом сімейного меню. Ніжні слайси кабачків із соковитою м'ясною начинкою та рум'яною скоринкою виходять настільки смачними, що можуть сміливо конкурувати з класичними відбивними. Це чудова ідея для ситного обіду або вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2 шт.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 5 ст. л.;

фарш — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

зелень — за смаком;

яйце — 1 шт. (за бажанням у фарш);

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

сушений часник — за смаком;

олія — для смаження.

Кабачки та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки нарізати вздовж тонкими слайсами, трохи посолити та залишити на 10 хвилин. Після цього прибрати зайву вологу паперовим рушником. Фарш змішати з дрібно нарізаною або натертою цибулею, зеленню, сіллю, чорним перцем і сушеним часником. За бажанням додати яйце та добре вимішати. На одну скибочку кабачка викласти шар фаршу, накрити другою скибочкою. Заготовки обваляти спочатку в борошні, а потім у збитих яйцях. Обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки та повної готовності. Подавати гарячими зі сметанним або часниковим соусом.

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