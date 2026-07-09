Забутий десерт із 90-х: просто змішати молоко зі сметаною та в холодильник

Десерт з молока та сметани. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Раніше цей десерт колись готували чи не в кожній родині, а сьогодні про нього згадують дедалі рідше. Ніжний, повітряний і неймовірно легкий, він буквально тане в роті та підкорює з першої ложки. Для його приготування знадобляться лише кілька простих продуктів і трохи часу для застигання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

жовтки — 3 шт.;

сметана жирна — 400 г;

цукор — 3 ст. л.;

желатин — 25 г;

вода — 100 мл.;

ванілін — за смаком;

сіль — дрібка.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Залити желатин холодною водою та залишити набухати на 10 хвилин. Розтерти жовтки з цукром і дрібкою солі, влити молоко та перемішати. Прогріти суміш на невеликому вогні, постійно помішуючи, не доводячи до кипіння. Додати ванілін і желатин, перемішати до повного розчинення. Дати масі трохи охолонути, додати сметану та ще раз добре перемішати до однорідності. Перелити десерт у форму або креманки, охолодити за кімнатної температури, після чого поставити в холодильник на 4–6 годин. Перед подачею вийняти з форми та нарізати порційними шматочками.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.