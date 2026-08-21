Запечені перці у духовці з сиром у сметані: новий рецепт на вечерю

Запечені перці. Фото: кадр з відео

Юлія Щербак Редактор

Запечені перці з сирною начинкою — проста страва, яка чудово підходить для домашньої вечері. Ніжна начинка із кисломолочного сиру, фети та сулугуні добре поєднується із солодким запеченим перцем. Такий рецепт стане хорошою альтернативою звичним фаршированим перцям.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

перець — 6 шт.;

сир кисломолочний — 200–250 г;

сир фета — 150 г;

сир сулугуні — 100 г;

сметана або вершки — 100 г;

сіль і перець — до смаку.

Запечені перці. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Перець вимити, розрізати навпіл і очистити від насіння. Викласти половинки у форму для запікання. Кисломолочний сир змішати з фетою, додати сіль і перець. Наповнити цією начинкою половинки перцю. Сметану або вершки розподілити зверху, а потім посипати тертим сулугуні. Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, поки перець не стане м’яким, а сир зверху не підрум’яниться. Подавати перці можна гарячими як самостійну страву або доповнення до м’яса чи гарніру.

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