Святкові салати. Фото: smachnenke.com.ua

Святковий стіл не обов’язково потребує багато часу біля плити. Ці п’ять салатів допоможуть швидко урізноманітнити різдвяне меню: серед рецептів є легкі овочеві поєднання, ситні варіанти з ковбасками та незвичайні салати з виноградом, сиром і тунцем. Усі страви готуються з доступних продуктів і не потребують складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Салат із помідорами, перцем, виноградом і сиром

Вам знадобиться:

помідори — 400 г;

солодкий перець — 2 шт. (червоний і жовтий);

виноград без кісточок — 400 г;

цибуля — 1 невелика;

твердий сир — 150 г;

петрушка — 1 пучок;

оливкова олія — 2 ст. л.;

бальзамічний соус — 1 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування

Помідори, перець і сир нарізати шматочками, виноград розрізати навпіл, цибулю тонко нашаткувати, петрушку подрібнити. Змішати олію, бальзамічний соус, гірчицю, сіль і перець. Полити салат заправкою та перемішати.

Салат із цвітною капустою та мисливськими ковбасками

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 300 г;

помідори — 2 шт. (350 г);

мисливські ковбаски — 200 г;

петрушка й кріп — 1 пучок разом;

майонез — 2 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — ½ ст. л. для води та до смаку для салату;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування

Цвітну капусту розділити на суцвіття й проварити в підсоленій воді 2 хвилини. Відкинути на друшляк і охолодити. Ковбаски нарізати кружальцями, помідори — шматочками, зелень подрібнити. Змішати всі інгредієнти з майонезом і гірчицею, приправити сіллю та перцем.

Салат із пекінською капустою та в’яленими помідорами

Вам знадобиться:

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пекінська капуста — 500 г;

консервована кукурудза — 1 банка (340 г);

в’ялені помідори — 1 банка (280 г);

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — 2 ст. л. або до смаку;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, зелену цибулю подрібнити, в’ялені помідори нарізати смужками. З кукурудзи злити рідину. З’єднати продукти, додати майонез, сіль і перець, перемішати.

Салат із тунцем, виноградом і волоськими горіхами

Вам знадобиться:

консервований тунець в олії або у власному соку — 2 банки (370 г);

виноград — 300 г;

очищені волоські горіхи — 100 г;

густий несолодкий йогурт — 1–2 ст. л.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування

З тунця злити рідину та розділити рибу виделкою на шматочки. Виноград розрізати навпіл і за потреби видалити кісточки. Горіхи підсушити на сухій сковороді, охолодити й подрібнити. Змішати все з йогуртом, додати сіль і перець.

Салат із пекінською капустою, ковбасою та горошком

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 головка (500 г після нарізання);

варено-копчена ковбаса — 300 г;

консервований горошок — 1 банка;

зерниста діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

майонез — приблизно 100 г;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, ковбасу нарізати брусочками, з горошку злити рідину. Змішати інгредієнти, додати майонез і гірчицю, приправити сіллю та перцем.

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