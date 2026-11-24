5 простих салатів на Різдво: рецепти по 10 хвилин
Святковий стіл не обов’язково потребує багато часу біля плити. Ці п’ять салатів допоможуть швидко урізноманітнити різдвяне меню: серед рецептів є легкі овочеві поєднання, ситні варіанти з ковбасками та незвичайні салати з виноградом, сиром і тунцем. Усі страви готуються з доступних продуктів і не потребують складних кулінарних навичок.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Салат із помідорами, перцем, виноградом і сиром
Вам знадобиться:
- помідори — 400 г;
- солодкий перець — 2 шт. (червоний і жовтий);
- виноград без кісточок — 400 г;
- цибуля — 1 невелика;
- твердий сир — 150 г;
- петрушка — 1 пучок;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- бальзамічний соус — 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Помідори, перець і сир нарізати шматочками, виноград розрізати навпіл, цибулю тонко нашаткувати, петрушку подрібнити.
- Змішати олію, бальзамічний соус, гірчицю, сіль і перець. Полити салат заправкою та перемішати.
Салат із цвітною капустою та мисливськими ковбасками
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 300 г;
- помідори — 2 шт. (350 г);
- мисливські ковбаски — 200 г;
- петрушка й кріп — 1 пучок разом;
- майонез — 2 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — ½ ст. л. для води та до смаку для салату;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Цвітну капусту розділити на суцвіття й проварити в підсоленій воді 2 хвилини.
- Відкинути на друшляк і охолодити. Ковбаски нарізати кружальцями, помідори — шматочками, зелень подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти з майонезом і гірчицею, приправити сіллю та перцем.
Салат із пекінською капустою та в’яленими помідорами
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 500 г;
- консервована кукурудза — 1 банка (340 г);
- в’ялені помідори — 1 банка (280 г);
- зелена цибуля — 1 пучок;
- майонез — 2 ст. л. або до смаку;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, зелену цибулю подрібнити, в’ялені помідори нарізати смужками.
- З кукурудзи злити рідину. З’єднати продукти, додати майонез, сіль і перець, перемішати.
Салат із тунцем, виноградом і волоськими горіхами
Вам знадобиться:
- консервований тунець в олії або у власному соку — 2 банки (370 г);
- виноград — 300 г;
- очищені волоські горіхи — 100 г;
- густий несолодкий йогурт — 1–2 ст. л.;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- З тунця злити рідину та розділити рибу виделкою на шматочки.
- Виноград розрізати навпіл і за потреби видалити кісточки.
- Горіхи підсушити на сухій сковороді, охолодити й подрібнити. Змішати все з йогуртом, додати сіль і перець.
Салат із пекінською капустою, ковбасою та горошком
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 головка (500 г після нарізання);
- варено-копчена ковбаса — 300 г;
- консервований горошок — 1 банка;
- зерниста діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- майонез — приблизно 100 г;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, ковбасу нарізати брусочками, з горошку злити рідину.
- Змішати інгредієнти, додати майонез і гірчицю, приправити сіллю та перцем.
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