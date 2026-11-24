Праздничные салаты. Фото: smachnenke.com.ua

Праздничный стол не обязательно требует много времени у плиты. Эти пять салатов помогут быстро разнообразить рождественское меню: среди рецептов есть легкие овощные комбинации, сытные варианты с колбасками и необычные салаты с виноградом, сыром и тунцом. Все блюда готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Салат с помидорами, перцем, виноградом и сыром

Вам понадобится:

помидоры — 400 г;

сладкий перец — 2 шт. (красный и желтый);

виноград без косточек — 400 г;

лук — 1 небольшая головка;

твёрдый сыр — 150 г;

петрушка — 1 пучок;

оливковое масло — 2 ст. л.;

бальзамический соус — 1 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры, перец и сыр нарезать кусочками, виноград разрезать пополам, лук тонко нашинковать, петрушку измельчить. Смешать растительное масло, бальзамический соус, горчицу, соль и перец. Полить салат заправкой и перемешать.

Салат с цветной капустой и охотничьими колбасками

Вам понадобится:

цветная капуста — 300 г;

помидоры — 2 шт. (350 г);

охотничьи колбаски — 200 г;

петрушка и укроп — 1 пучок вместе;

майонез — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

соль — ½ ст. л. для воды и по вкусу для салата;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Цветную капусту разделить на соцветия и проварить в подсоленной воде 2 минуты. Откинуть на дуршлаг и остудить. Колбаски нарезать кружочками, помидоры — кусочками, зелень измельчить. Смешать все ингредиенты с майонезом и горчицей, приправить солью и перцем.

Салат с пекинской капустой и вялеными помидорами

Вам понадобится:

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пекинская капуста — 500 г;

консервированная кукуруза — 1 банка (340 г);

вяленые помидоры — 1 банка (280 г);

зеленый лук — 1 пучок;

майонез — 2 ст. л. или по вкусу;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, зеленый лук мелко нарезать, вяленые помидоры нарезать полосками. Из кукурузы слить жидкость. Смешать ингредиенты, добавить майонез, соль и перец, перемешать.

Салат с тунцом, виноградом и грецкими орехами

Вам понадобится:

консервированный тунец в масле или в собственном соку — 2 банки (370 г);

виноград — 300 г;

очищенные грецкие орехи — 100 г;

густой несладкий йогурт — 1–2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

С тунца слить жидкость и разделить рыбу вилкой на кусочки. Виноград разрезать пополам и при необходимости удалить косточки. Орехи подсушить на сухой сковороде, остудить и измельчить. Смешать всё с йогуртом, добавить соль и перец.

Салат с пекинской капустой, колбасой и горошком

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1 кочан (500 г после нарезки);

варено-копченая колбаса — 300 г;

консервированный горошек — 1 банка;

зернистая дижонская горчица — 1 ч. л.;

майонез — примерно 100 г;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту нашинковать, колбасу нарезать брусочками, с горошка слить жидкость. Смешать ингредиенты, добавить майонез и горчицу, приправить солью и перцем.

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