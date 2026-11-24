5 простых салатов на Рождество: рецепты, которые готовятся за 10 минут
Праздничный стол не обязательно требует много времени у плиты. Эти пять салатов помогут быстро разнообразить рождественское меню: среди рецептов есть легкие овощные комбинации, сытные варианты с колбасками и необычные салаты с виноградом, сыром и тунцом. Все блюда готовятся из доступных продуктов и не требуют сложных кулинарных навыков.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Салат с помидорами, перцем, виноградом и сыром
Вам понадобится:
- помидоры — 400 г;
- сладкий перец — 2 шт. (красный и желтый);
- виноград без косточек — 400 г;
- лук — 1 небольшая головка;
- твёрдый сыр — 150 г;
- петрушка — 1 пучок;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- бальзамический соус — 1 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Помидоры, перец и сыр нарезать кусочками, виноград разрезать пополам, лук тонко нашинковать, петрушку измельчить.
- Смешать растительное масло, бальзамический соус, горчицу, соль и перец. Полить салат заправкой и перемешать.
Салат с цветной капустой и охотничьими колбасками
Вам понадобится:
- цветная капуста — 300 г;
- помидоры — 2 шт. (350 г);
- охотничьи колбаски — 200 г;
- петрушка и укроп — 1 пучок вместе;
- майонез — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- соль — ½ ст. л. для воды и по вкусу для салата;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Цветную капусту разделить на соцветия и проварить в подсоленной воде 2 минуты.
- Откинуть на дуршлаг и остудить. Колбаски нарезать кружочками, помидоры — кусочками, зелень измельчить.
- Смешать все ингредиенты с майонезом и горчицей, приправить солью и перцем.
Салат с пекинской капустой и вялеными помидорами
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 500 г;
- консервированная кукуруза — 1 банка (340 г);
- вяленые помидоры — 1 банка (280 г);
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 2 ст. л. или по вкусу;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, зеленый лук мелко нарезать, вяленые помидоры нарезать полосками.
- Из кукурузы слить жидкость. Смешать ингредиенты, добавить майонез, соль и перец, перемешать.
Салат с тунцом, виноградом и грецкими орехами
Вам понадобится:
- консервированный тунец в масле или в собственном соку — 2 банки (370 г);
- виноград — 300 г;
- очищенные грецкие орехи — 100 г;
- густой несладкий йогурт — 1–2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- С тунца слить жидкость и разделить рыбу вилкой на кусочки.
- Виноград разрезать пополам и при необходимости удалить косточки.
- Орехи подсушить на сухой сковороде, остудить и измельчить. Смешать всё с йогуртом, добавить соль и перец.
Салат с пекинской капустой, колбасой и горошком
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1 кочан (500 г после нарезки);
- варено-копченая колбаса — 300 г;
- консервированный горошек — 1 банка;
- зернистая дижонская горчица — 1 ч. л.;
- майонез — примерно 100 г;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, колбасу нарезать брусочками, с горошка слить жидкость.
- Смешать ингредиенты, добавить майонез и горчицу, приправить солью и перцем.
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