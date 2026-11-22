Салат "Четверка": всего 4 ингредиента, а получается вкуснее, чем "Оливье"
Ua ru
22 ноября 2026 14:44
Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Четверка". Фото: gospodynka.com.ua
Особый вкус блюду придают обжаренные овощи и ароматные грибы, а тонкие полоски яичных блинчиков делают текстуру более интересной. Салат можно подать к семейному ужину или поставить на праздничный стол. Для этого рецепта понадобится всего четыре ингредиента.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- куриная грудка — 1 шт.;
- яйца — 3–4 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания;
- майонез — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать, морковь натереть и обжарить вместе на масле до мягкости.
- Шампиньоны нарезать и отдельно потушить, приправив солью и перцем.
- Куриную грудку отварить, остудить и разделить на волокна.
- Яйца взбить с солью и перцем, испечь тонкие блинчики с обеих сторон. Остудить и нарезать полосками.
- Смешать курицу, овощи, грибы и яичные блинчики.
- Добавить майонез, при необходимости посолить и поперчить, перемешать. Перед подачей посыпать измельчённой зеленью.
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