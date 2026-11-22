Салат "Четверка". Фото: gospodynka.com.ua

Особый вкус блюду придают обжаренные овощи и ароматные грибы, а тонкие полоски яичных блинчиков делают текстуру более интересной. Салат можно подать к семейному ужину или поставить на праздничный стол. Для этого рецепта понадобится всего четыре ингредиента.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

шампиньоны — 400 г;

куриная грудка — 1 шт.;

яйца — 3–4 шт.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

майонез — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Жареный лук и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать, морковь натереть и обжарить вместе на масле до мягкости. Шампиньоны нарезать и отдельно потушить, приправив солью и перцем. Куриную грудку отварить, остудить и разделить на волокна. Яйца взбить с солью и перцем, испечь тонкие блинчики с обеих сторон. Остудить и нарезать полосками. Смешать курицу, овощи, грибы и яичные блинчики. Добавить майонез, при необходимости посолить и поперчить, перемешать. Перед подачей посыпать измельчённой зеленью.

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