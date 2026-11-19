Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

"Одесса" — отличный вариант, когда нужно быстро приготовить вкусное блюдо без сложных кулинарных процедур. Консервированная фасоль, вареная колбаса, яйца и два вида огурцов хорошо сочетаются друг с другом, а майонез делает вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

варёная колбаса — 250 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

маринованные огурцы — 2 шт.;

фиолетовый лук — ½ шт.;

яйца — 3 шт.;

консервированная красная фасоль — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Колбасу, яйца и оба вида огурцов нарезать небольшими кубиками, лук мелко нашинковать. Из фасоли слить жидкость и переложить её в салатник. Добавить подготовленные ингредиенты, заправить майонезом и хорошо перемешать. Подавать салат сразу после приготовления.

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