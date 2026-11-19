Салат "Одесса" за 5 минут: понадобится банка фасоли и два вида огурцов
Ua ru
19 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua
"Одесса" — отличный вариант, когда нужно быстро приготовить вкусное блюдо без сложных кулинарных процедур. Консервированная фасоль, вареная колбаса, яйца и два вида огурцов хорошо сочетаются друг с другом, а майонез делает вкус более насыщенным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёная колбаса — 250 г;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- фиолетовый лук — ½ шт.;
- яйца — 3 шт.;
- консервированная красная фасоль — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, остудить и очистить.
- Колбасу, яйца и оба вида огурцов нарезать небольшими кубиками, лук мелко нашинковать.
- Из фасоли слить жидкость и переложить её в салатник.
- Добавить подготовленные ингредиенты, заправить майонезом и хорошо перемешать. Подавать салат сразу после приготовления.
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