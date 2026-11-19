Салат "Одеса" за 5 хвилин: знадобиться банка квасолі та два види огірків
Ua ru
19 листопада 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua
"Одеса" — вдалий варіант, коли потрібно швидко приготувати смачну страву без складних кулінарних процесів. Консервована квасоля, варена ковбаса, яйця та два види огірків добре поєднуються між собою, а майонез робить смак більш насиченим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варена ковбаса — 250 г;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- квашені огірки — 2 шт.;
- фіолетова цибуля — ½ шт.;
- яйця — 3 шт.;
- консервована червона квасоля — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто, охолодити й очистити.
- Ковбасу, яйця та обидва види огірків нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нашаткувати.
- Із квасолі злити рідину та перекласти її в салатник.
- Додати підготовлені інгредієнти, заправити майонезом і добре перемішати. Подавати салат одразу після приготування.
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