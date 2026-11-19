Салат з квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

"Одеса" — вдалий варіант, коли потрібно швидко приготувати смачну страву без складних кулінарних процесів. Консервована квасоля, варена ковбаса, яйця та два види огірків добре поєднуються між собою, а майонез робить смак більш насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варена ковбаса — 250 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

квашені огірки — 2 шт.;

фіолетова цибуля — ½ шт.;

яйця — 3 шт.;

консервована червона квасоля — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити й очистити. Ковбасу, яйця та обидва види огірків нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нашаткувати. Із квасолі злити рідину та перекласти її в салатник. Додати підготовлені інгредієнти, заправити майонезом і добре перемішати. Подавати салат одразу після приготування.

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